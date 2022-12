iPad mini : la prochaine tablette petit format d’Apple n’arrivera pas avant au moins un an

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’iPad mini, la nouvelle génération ne devrait pas sortir avant au moins un an. C’est en tout cas ce que laisse entendre le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, dont les informations sont souvent exactes.

Cela fait un peu plus d’un an qu’Apple a lancé un nouvel iPad mini 6, mais toujours aucune trace d’une nouvelle version. Dans un nouveau rapport, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities assure qu’Apple travaille bien sur un nouveau modèle, mais ce dernier ne devrait pas être lancé avant au moins la fin de l’année 2023.

La disponibilité « devrait commencer à la fin de 2023 ou au premier semestre de 2024 », selon Kuo. Une sortie à la fin de l’année 2023, voire au début de 2024, signifierait qu’il faudra attendre plus de 2 ans après la sortie de l’ancienne génération pour avoir droit à un nouvel iPad mini.

L’iPad mini n’est pas près d’être renouvelé

Kuo a déclaré dans son dernier tweet que le principal argument de vente du nouvel iPad mini serait son processeur, ce qui suggère que seules les spécifications seront mises à jour et qu'il n'y aura pas de changements cosmétiques. En fonction du calendrier de sortie, il pourrait s'agir de la puce A16 ou A17. Il est peu probable que l'iPad mini soit équipé d'une puce M1 ou M2 en raison de contraintes thermiques.

Pour rappel, c’est l’iPad mini 6 qui avait introduit des changements au niveau du design, en apportant un écran plus grand avec des bordures plus fines, un capteur d’empreintes digital dans le bouton Power, un ainsi qu’un poids et des dimensions revues à la baisse.

Ainsi, contrairement à ce que des rapports précédents avaient laissé entendre, le prochain iPad mini ne sera pas pliable. L'analyste pense qu'un iPad pliable sera lancé dans le courant de l'année 2025, mais il n'a fait aucune déclaration concernant son design, ses spécifications ou fourni des détails sur la façon dont il se plierait. Il précise que l'appareil ne remplacera pas l'iPad mini, car les deux produits auraient une différence de prix considérable. Apple a d’ailleurs récemment augmenté les prix de tous ses iPad.