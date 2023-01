Pixel Tablet : Google ne préparerait finalement aucune version Pro plus puissante

La Pixel Tablet Pro ne serait finalement qu’une Pixel Tablet normale. Plutôt que de préparer deux modèles, Google aurait finalement abandonné l’un d’entre eux, car son développement prenait du retard.

Il y a quelques mois, nous apprenions d’après le code source d’Android 13 que Google travaillait non seulement sur la fameuse Pixel Tablet dont nous parlons depuis des années, mais également sur un modèle « Pro » plus puissant. Cependant, il semblerait finalement qu’un des deux modèles a été abandonné.

En effet, le développeur Kuba Wojciechowski, à l’origine d’autres rapports intéressants, a découvert que la Pixel Tablet (tangor) avait finalement été abandonnée. Celle-ci était à l’origine propulsée par un processeur Tensor de première génération, mais son développement a pris beaucoup plus de retard que prévu.

La Pixel Tablet « Pro » va remplacer la Pixel Tablet

Plutôt que de sortir une tablette avec un processeur plus ancien, puisque Google a depuis lancé le Tensor G2 sur les Pixel 7 et 7 Pro, l’entreprise américaine aurait tout simplement décidé de créer une nouvelle version « tangorpro » avec le processeur de nouvelle génération. La Pixel Tablet qu’on pensait « pro » n’est donc que la nouvelle version de l’ancienne Pixel Tablet.

On retrouve sur cette tablette 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche ainsi qu’un écran LCD avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Enfin, on apprend également que la Pixel Tablet aura droit à deux socles différents, connus sous les noms de code « korlan / K6 » et « yuzu / Y4 »

L’un d’entre eux permettra de recharger la tablette sans fil, tandis que l’autre sera équipé d’un haut-parleur. Cette dernière version permettra donc probablement de transformer la Pixel Tablet en Nest Hub, les enceintes connectées de Google avec des écrans.

On ne sait pour l’instant pas exactement quand arrivera la tablette, mais on imagine que Google la présentera officiellement à l’occasion de la conférence Google I/O au printemps. D’ailleurs, des mois avant sa sortie, la Pixel Tablet est déjà apparue sur la marketplace de Facebook, ce qui prouve que de nombreux exemplaires sont déjà dans la nature. On s’attend donc à une autre fuite importante qui dévoilerait l’intégralité de la fiche technique d’ici le lancement.