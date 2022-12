La Pixel Tablet de Google apparait sur la marketplace de Facebook

Google prépare une tablette pour 2023. Alors qu’elle n’a pas encore été entièrement révélée, la Pixel Tablet apparait sur Facebook. Un utilisateur en vend un exemplaire avec son dock, révélant quelques éléments techniques. Quand elle est posée sur son socle, la Pixel Tablet ressemble beaucoup à un produit déjà existant dans le catalogue de Google : le Nest Hub. Le prix demandé est plutôt raisonnable : 400 dollars.

Lors de la conférence Google I/O de 2022, la firme de Mountain View a officialisé l’arrivée de plusieurs produits matériels. Les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La Pixel Watch. La Pixel Tablet. Les Pixel Buds Pro. Certains produits sont en vente depuis le mois de juillet. D’autres ont attendu le mois de septembre pour arriver dans les boutiques. Et une exception n’est pas encore disponible : la Pixel Tablet, présentée par Google comme le parfait compagnon du Pixel 7. Depuis trois mois, le smartphone attend son « poto » !

Ce n’est pourtant pas faute de la part de Google de multiplier les informations officielles. En octobre, la firme a dévoilé quelques images à propos de la tablette, ainsi que de son dock, qui sert à la tablette de socle de recharge que de haut-parleur externe. De quoi lui offrir un look de Nest Hub… Quelques jours plus tôt, une fuite révélait quelques éléments de la fiche technique : écran de 11 pouces, processeur Tensor G2, compatibilité avec certains stylets tactiles, un capteur photo et un capteur selfie de 8 mégapixels, deux paliers de stockage à 128 Go et 256 Go, sans extension.

Un exemplaire de la Pixel Tablet est en vente sur Facebook

Plusieurs informations manquent encore à l’appel. Les deux plus importantes sont certainement la date de sortie et le prix. Mais le lancement se rapproche, irrémédiablement. La preuve : les fuites se multiplient et se prennent un tournant de plus en plus concret. Et la dernière ne fait que confirmer cette impression. En effet, un utilisateur de Facebook a mis en vente sur la marketplace du réseau social un exemplaire de la Pixel Tablet. Le prix demandé : 400 dollars. C’est relativement peu pour un produit encore inaccessible. Cela comprend la tablette bien sûr, mais aussi son dock et un adaptateur secteur.

De nombreuses photos accompagnent l’annonce, permettant d’en apprendre davantage sur la tablette. Tout d’abord, une fois attachée à son dock, la Pixel Tablet ressemble vraiment beaucoup à un Nest Hub Max, confirmant que le produit pourrait remplacer l’écran connecté de la firme de Mountain View, ou apporter une solution plus polyvalente (puisque l’écran n’est pas attaché). Ensuite, la tablette profite d’un haut-parleur sur une tranche, à côté du port USB-C. Enfin, elle fonctionne sur une version légèrement remaniée d’Android. Google avait d’ores et déjà officialisé cette interface dès le mois de novembre.