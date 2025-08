iOS 26 bêta 5 débarque avec ces 14 nouveautés incroyables, vous n’allez plus reconnaître votre iPhone

Apple poursuit le développement d’iOS 26 avec une nouvelle version bêta riche en nouveautés. L’interface évolue encore et plusieurs fonctions inédites font leur apparition.

Apple a entamé la seconde moitié de la phase de test d’iOS 26. Cette mise à jour est présentée comme la refonte la plus importante du système depuis sa création. Après avoir renforcé la stabilité lors des précédentes bêtas, la firme introduit désormais une vague de nouveautés visuelles et pratiques. Les iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs bénéficient même de fonctions exclusives liées à l’intelligence artificielle.

Avec iOS 26 bêta 5, les changements concernent autant l’apparence que les usages quotidiens. L’interface adopte un effet de Liquid Glass plus marqué dans les menus et sur l’écran verrouillé, où la lisibilité est améliorée lors de l’affichage des notifications. Les fonds d’écran deviennent dynamiques, changeant de couleur au fil de la journée. La fonction Notification Summaries, disparue depuis iOS 18, revient avec la possibilité de résumer les actualités via Apple Intelligence, à condition de vérifier les informations. Enfin, le filtrage des appels inconnus gagne de nouvelles options.

iOS 26 bêta 5 ajoute des outils IA, des fonds dynamiques et un mode de récupération

Les détenteurs d’iPhone 15 Pro ou plus récents profitent d’outils Apple Intelligence avancés, dont Image Playground alimenté par ChatGPT pour créer des visuels, la génération d’emojis personnalisés appelés Genmoji, ou encore la traduction en direct entre plusieurs langues. L’IA est aussi capable d’analyser l’écran pour fournir des réponses contextualisées. En parallèle, l’application Messages intègre un nouveau fond pour les discussions, la possibilité de créer des sondages et une nouvelle sonnerie.

Voici un aperçu des nouveautés ajoutées dans iOS 26 bêta 5 :

Effet Liquid Glass plus marqué dans les menus et l’écran verrouillé

Fonds d’écran dynamiques qui changent de couleur selon l’heure de la journée

Retour de Notification Summaries avec résumé d’actualités par Apple Intelligence

Options élargies pour le filtrage des appels inconnus

Création d’images avec Image Playground (iPhone 15 Pro et plus récents)

Génération d’emojis personnalisés (Genmoji)

Traduction en direct multilingue

Nouveau fond pour discussions et création de sondages dans Messages

Nouvelle sonnerie pour iPhone

Recovery Assistant pour restaurer l’appareil sans Mac

Suivi des commandes et enregistrement de cartes dans Wallet

Côté maintenance, Apple introduit un Recovery Assistant permettant de restaurer un iPhone sans passer par un Mac. L’application Wallet accueille un suivi des commandes et l’enregistrement des cartes bancaires liées à Apple Pay. Ces ajouts s’accompagnent de corrections de bugs et d’optimisations, avec pour objectif d’améliorer l’autonomie et la fluidité avant la sortie finale prévue dans les prochains mois.