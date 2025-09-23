Vous regrettez d’avoir mis à jour votre iPhone vers iOS 26 ? Vous n’êtes pas les seuls

Alors qu’iOS 26 vient tout juste d’être déployé par Apple, il semble que cette mise à jour soit loin de faire l’unanimité. Les utilisateurs qui regrettent de l’avoir installée sont si nombreux que les recherches de solutions pour revenir à iOS 18 sur le web se sont envolées.

La sortie des iPhone 17 s’est accompagnée du déploiement, le 15 septembre dernier, d’une mise à jour majeure du système d’exploitation d’Apple, baptisée iOS 26. Si certains utilisateurs hésitaient à mettre à niveau leur smartphone, de peur que la mise à jour n’en draine l’autonomie, d’autres semblent amèrement regretter de l’avoir installée.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 572 %, c’est le pourcentage qu’ont atteint en une semaine les recherches pour « comment rétrograder iOS 26 vers 18 », selon nos confrères de PhoneArena. Avant la sortie d’iOS 26, personne n’avait besoin de faire cette recherche, ce qui justifie en partie cette explosion. Toutefois, les chiffres demeurent très élevés et Google Trends, qui analyse la popularité des requêtes sur Google, confirme ce constat. La question qui est désormais au bout des doigts des utilisateurs déçus est : est-ce possible ?

Déçus, les utilisateurs cherchent à rétrograder iOS 26 vers iOS 18

En installant iOS 26, les utilisateurs disaient (probablement sans le savoir) adieu à iOS 18. En effet, Apple n’autorise plus la rétrogradation : une fois sur iOS 26, plus aucun retour en arrière n’est possible. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle : les utilisateurs sont ainsi certains que leur smartphone est correctement protégé, grâce aux toutes dernières mises à jour de sécurité.

Ce sentiment de déception est d’autant plus grand que l’on attend d’une mise à jour qu’elle améliore notre smartphone, pas qu’elle dégrade l’expérience utilisateur. Pour le cas d’iOS 26, la marque à la pomme l’avait présentée comme une avancée majeure. À la place, les utilisateurs signalent des bugs, des applications instables et une batterie qui se décharge plus vite – Apple assure néanmoins que ce problème d’autonomie est temporaire.

Mais cette vive réaction des utilisateurs n’est pas réservée à Apple. Chaque lancement d’envergure s’accompagne généralement de bugs corrigés quelques semaines après. Par ailleurs, la firme de Cupertino apportera probablement bientôt quelques correctifs.

Quoi qu’il en soit, les nouveautés apportées par iOS 26 sont accueillies en demi-teinte. Certains utilisateurs vont déplorer la nouvelle interface de Safari qui complexifie inutilement la fermeture des onglets, d’autres déclarent apprécier certains éléments du design Liquid Glass. Si ce dernier est déjà imité par la concurrence, c’est bien la preuve que tout ne doit pas être à jeter.

Il n’est pas impossible que vous finissiez même par apprécier iOS 26 : après tout, ce n’est peut-être qu’une question d’habitude. En attendant, la seule chose à faire reste de prendre votre mal en patience.