ChatGPT : OpenAI lance son propre store d’IA et va rémunérer leurs créateurs

Chose promise chose due : le store dédié aux GPT créés par les utilisateurs de ChatGPT est désormais en ligne. Dorénavant, tout le monde a donc accès aux outils basés sur ChatGPT créés par les utilisateurs via une seule plateforme. Cerise sur le gâteau : OpenAI prévoit même de rémunérer les créateurs les plus prolifiques, à partir d’un certain seuil de téléchargement.

Depuis quelques mois, n’importe qui peut créer son propre ChatGPT. À peu de choses de près. En effet, OpenAI met depuis peu à disposition les outils nécessaires pour créer son propre chatbot, s’appuyant sur le fonctionnement de ChatGPT et Dall-E, afin de le personnaliser selon ses besoins spécifiques. Le succès a rapidement été au rendez-vous. En quelques semaines, ce sont déjà 3 millions de ces « ChatGPT-like » qui ont inondé la toile.

Ces derniers ont donc désormais un endroit où se regrouper, et pour les utilisateurs pour les télécharger tous. Ce GPT Store est disponible dès aujourd’hui sur le site de ChatGPT et propose diverses catégories d’intelligences artificielles : rédaction, recherche, programmation, éducation, lifestyle… Exactement comme le Play Store et l’App Store, le GPT Store affiche également les applications les plus populaires du moment pour aider les visiteurs à s’y retrouver.

Vous pourrez bientôt gagner de l’argent si vous créez un ChatGPT populaire

Pour l’heure, il vous faudra souscrire à une des formules payantes de ChatGPT, qu’il s’agisse de ChatGPT Plus, Entreprise ou Team. Mais OpenAI a prévu de quoi vous motiver si ce n’est pas encore votre cas. En Effet, d’ici la fin du premier trimestre 2024, la firme va commencer à rémunérer les créateurs de GPT sur sa plateforme. À la manière de YouTube ou TikTok, les GPT qui « recevront le plus d’engagement » de la part des utilisateurs, selon les termes d’OpenAI, auront droit à une compensation financière.

Dans un premier temps, ce programme de rémunération sera uniquement disponible aux États-Unis. Mais si tout se déroule correctement, nous ne devrions pas tarder à le voir débarquer en France. Vous n’êtes pas développeur ? Qu’importe, GPT Builder ne demande aucune compétence en programmation pour être utilisé. Simplement d’une idée originale pour se démarquer de la foule.

Source : OpenAI