La mise à jour One UI 6.1.1 arrive en France très bientôt, voici quand

Samsung s'apprête à déployer la mise à jour One UI 6.1.1 en Europe, et donc en France, dans quelques jours. La nouvelle version du logicielle ajoute plusieurs fonctionnalités IA.



Depuis l'abandon de sa surcouche TouchWiz, Samsung n'a plus jamais regardé en arrière. One UI l'a remplace et c'est visiblement parti pour durer. Avec sa version 6, le fabricant peaufine sa formule sans oublier d'ajouter ça et là des fonctionnalités inédites. La dernière itération en date, la 6.1.1, est attendue avec impatience par les détenteurs des derniers smartphones ou tablettes de la firme. En plus des habituelles améliorations de performances globales, elle apporte bon nombre de nouveautés en lien avec Galaxy AI, l'intelligence artificielle du géant coréen.

Lire aussi – Samsung facilite le partage d’applications de votre téléphone vers votre PC avec la mise à jour One UI 6.1.1

Citons par exemple la possibilité de transformer un dessin créé par vos soins en image élaborée, ou encore la retouche de vos portraits photo via l'application de plusieurs styles distincts. L'écriture de message devient plus intuitive et rapide également, l'IA se chargeant de compléter le début de vos phrases de la manière la plus pertinente et appropriée possible. Les langues étrangères ne seront également plus un souci avec les fonctions de traduction automatique des appels, des textes, des enregistrements audio… C'est bien beau tout ça, mais ça arrive quand chez nous ?

Voici quand la mise à jour One UI 6.1.1 sera disponible en France sur les appareils compatibles

Rappelons dans un premier temps la liste des appareils qui recevront la mise à jour One UI 6.1.1, sachant qu'elle est déjà installée sur les pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 :

Les Galaxy S24

Les Galaxy S23, FE compris

Les Galaxy S22

Le Galaxy Z Fold 5

Le Galaxy Z Flip 5

Le Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Flip 4

Les Galaxy Tab S9

Samsung indique qu'en Europe, les propriétaires de Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra seront les premiers à profiter de One UI 6.1.1. La notification vous invitant à l'installer arrivera le 9 septembre. Pour ce qui est des autres modèles cités, le constructeur n'annonce rien de précis, seulement “dans les prochaines semaines“.