iOS 17 : rien ne va plus, les iPhone accumulent les problèmes à cause des mises à jour

Apple a récemment connu une série de problèmes avec ses mises à jour iOS, culminant avec le retrait temporaire d'iOS 17.3 Beta 2 à la suite de problèmes de démarrage.

En décembre, Apple a lancé iOS 17.2, une mise à jour anticipée avec plusieurs nouveautés importantes. Cependant, cette mise à jour n'est pas sans failles. Peu après son déploiement, des utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements significatifs, notamment des problèmes liés aux appels sur les iPhones. Ces problèmes ont soulevé des inquiétudes parmi les utilisateurs, mettant en lumière les difficultés récentes d'Apple concernant la fiabilité de ses mises à jour iOS.

En parallèle, Apple développait la version 17.3 Beta de son système d'exploitation. Présentée comme une solution potentielle aux problèmes de la version 17.2, cette mise à jour beta comprend des fonctionnalités axées sur la sécurité des données en cas de vol de l'iPhone. Toutefois, malgré ces avancées, la découverte récente de problèmes majeurs avec iOS 17.3 Beta 2, notamment le redémarrage en boucle affectant certains appareils, a conduit la marque à suspendre temporairement cette mise à jour.

Retrait d'iOS 17.3 Beta 2 : que se passe t-il encore ?

iOS et iPadOS 17.3 Beta 2, lancés pour résoudre les problèmes de la version précédente, ont été retirés après avoir introduit un problème grave de redémarrage en boucle. Ce retrait a eu lieu seulement trois heures après le déploiement de la mise à jour, affectant divers modèles d'iPhone, y compris les iPhone 12 à 15. Apple a réagi en retirant la mise à jour du Centre de développement et des téléchargements OTA, en raison de rapports d'appareils bloqués et devenus inutilisables.

En réponse à ce problème, Apple recommande aux utilisateurs affectés de récupérer leur appareil via le mode de récupération et de restaurer une version antérieure d'iOS. Bien que cette méthode puisse résoudre le problème de démarrage, elle peut entraîner la perte de données non sauvegardées. Cela souligne l'importance de réaliser régulièrement des sauvegardes de son téléphone pour prévenir toute perte de données en cas d'incidents similaires. Cet incident met en relief les risques inhérents aux versions bêta et l'importance pour Apple d'améliorer ses processus de test.

Pour entrer en mode de récupération sur un iPhone et restaurer une version antérieure d'iOS, suivez ces étapes condensées :

Connectez votre iPhone à un ordinateur. Ouvrez iTunes (sur les PC ou Mac avec macOS Mojave ou version antérieure) ou Finder (sur les Mac avec macOS Catalina ou version ultérieure). Forcez le redémarrage de votre iPhone :Sur un iPhone 8 ou modèle ultérieur : appuyez et relâchez rapidement le bouton d'augmentation du volume, puis le bouton de diminution du volume. Maintenez ensuite le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez l'écran du mode de récupération. Après la restauration, configurez votre iPhone.

Pour des instructions détaillées ou les modèles antérieurs, veuillez consulter la page du support d'Apple

Source : Developer Apple