Apple met à jour ses iPhone, voici les nouveautés qu’il ne faut pas louper

Apple a déployé la mise à jour 17.2 d’iOS sur l’ensemble des smartphones compatibles. Cette version comprend bien sûr des correctifs et des améliorations invisibles. Mais elle apporte également quelques nouveautés fonctionnelles. Voici celles qui nous semblent les plus importantes.

Les mises à jour d’iOS se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bien au contraire. En octobre, nous avons profité d’iOS 17.1 qui apportait quelques nouveautés bienvenues. Nous pensons notamment au Airdrop amélioré, qui permet de transférer des fichiers via Internet au lieu de passer par le Bluetooth. Et nous pensons à l’excellente fonction En Veille que nous avons détaillée dans une vidéo à voir sur notre chaîne YouTube (et en fin de cet article pour les plus curieux). Ont suivi ensuite deux mises à jour mineures censées corriger quelques bugs et, surtout, réduire la chauffe des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dans certains scénarios.

iOS 17.2 vous permet de créer votre propre Journal

Cette semaine, retour à une mise à jour très importante. Elle est numérotée 17.2. Elle est compatible avec tous les iPhone qui supportent iOS 17, depuis l’iPhone Xs / Xs Plus / Xr jusqu’au iPhone 15, en passant par les iPhone SE 2e génération et SE 5G. Et elle pèse pratiquement 1,5 Go. Un poids considérable qui confirme qu’iOS 17.2 n’inclut pas simplement un patch correctif, mais bien quelques fonctionnalités supplémentaires.

iOS 17.2 compte de nombreuses améliorations mineures. Mais il y a tout de même quelques ajouts significatifs dans le système d’exploitation. Nous avons choisi de nous concentrer dans cet article sur nos préférés. Et cela commence évidemment avec l’arrivée de Journal, une application qu’Apple a présentée lors l’officialisation d’iOS 17. Elle permet de collecter des informations sur votre vie : vos voyages, vos trajets, vos contacts avec qui vous avez échangé, les endroits que vous avez visités, les exercices physiques que vous avez effectués, les playlists que vous avez écoutées, etc.

iOS 17.2 améliore aussi Namedrop, Météo, le bouton Action…

Cette mise à jour comporte également l’amélioration de Namedrop qui a fait l’objet d’un article dédié. Elle permet d’échanger des tickets dématérialisés, par exemple. Elle apporte aux iPhone 13 et 14 la compatibilité avec les chargeurs sans fil Qi2. iOS 17.2 permet aussi de traduire rapidement un texte grâce à un nouveau raccourci pour le bouton action. Enfin, l’application Météo est également améliorée, informant maintenant du volume de précipitation et la direction des vents dans ses prévisions.

Lire aussi – iOS 17.3 : cette nouvelle fonctionnalité protège vos données si votre iPhone est volé

Cette mise à jour compte bien d’autres petites améliorations, sur Messages, Appareil Photo ou encore Apple Musique. Mais elles sont, pour nous, moins intéressantes. En revanche, contrairement aux attentes, Apple n’a pas rendu possible l’installation de boutiques d’applications tierces avec iOS 17.2. La firme sera certainement obligée d’ouvrir son écosystème, sous la pression de la Commission européenne qui estime que la situation de l’App Store sur iOS est un flagrant exemple d’abus de position dominante.