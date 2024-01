iPhone : la dernière mise à jour iOS détraque totalement les appels

Après la mise à jour récente d'Apple à iOS 17.2.1, de nombreux utilisateurs d'iPhone signalent des problèmes de connectivité et remettent en question la stabilité de la dernière version du système d'exploitation.

Apple a récemment déployé iOS 17.2, une mise à jour majeure pour les iPhones compatibles, allant de l'iPhone Xs aux iPhone 15. Cette mise à jour ne se limite pas à des correctifs, mais introduit également des fonctionnalités nouvelles et améliorées, telles que l'application Journal pour enregistrer des informations sur la vie quotidienne des utilisateurs, des améliorations pour Namedrop et Météo, et un nouveau raccourci pour le bouton Action.

Outre les améliorations mentionnées plus haut, iOS 17.2 devait également marquer un tournant avec l'introduction du sideloading d'applications, permettant l'installation d'applications depuis des sources tierces. Cependant, cette fonctionnalité n'a pas été intégrée dans la mise à jour, laissant les utilisateurs dans l'attente d'une ouverture plus large de l'écosystème Apple. Par ailleurs, iOS 17.2 offre des listes de lecture collaboratives sur Apple Music, permettant aux utilisateurs de créer des playlists avec leurs amis.

Quels sont les problèmes des IPhone suite à la mise à jour iOS 17.2.1 ?

Néanmoins et depuis leur migration vers la version 17.2.1 d'iOS, de nombreux utilisateurs d'iPhone signalent des problèmes de connectivité, comme l'illustrent ces commentaires sur le forum de la communauté Apple :

“Après avoir mis à jour mon iPhone hier soir en 17.2.1, je ne peux plus me connecter à mon fournisseur de réseau . J'ai essayé de réinitialiser, mais ça ne fonctionne toujours pas !” – ‘iPhoneUser2024'.

. J'ai essayé de réinitialiser, mais ça ne fonctionne toujours pas !” – ‘iPhoneUser2024'. “Après l'installation de cette mise à jour, je rencontre des problèmes de surchauffe et de décharge rapide de la batterie sur mon iPhone 15. Y a-t-il une solution ?” – ‘TechSavvy21'.

de la batterie sur mon iPhone 15. Y a-t-il une solution ?” – ‘TechSavvy21'. “Avant la mise à jour, mon téléphone fonctionnait bien. Après la mise à jour 17.2.1, mon iPhone 15 est complètement bloqué, je n'ai jamais eu ce problème auparavant.” – ‘FrustratedUser99'.

Ces témoignages mettent en lumière les divers soucis rencontrés par les utilisateurs, allant de l'impossibilité de se connecter à leur réseau à des problèmes de surchauffe et de performance du téléphone.

Pour remédier à ces problèmes, les utilisateurs peuvent essayer de redémarrer leur iPhone, supprimer les profils VPN, ou réinitialiser les paramètres réseau. Une autre solution consiste à passer à la version bêta d'iOS 17.3, bien que cela comporte des risques en raison de la nature instable de ce type de version. Si rien d'autre ne fonctionne, une réinitialisation d'usine peut être envisagée. Apple prévoit de publier une correction dans les prochaines semaines, potentiellement dans la mise à jour d'iOS 17.3, qui inclura également une nouvelle fonctionnalité de protection contre le vol d'iPhone.

Source : Android Headlines