iOS 17 : cette fonctionnalité protège vos yeux, voici comment l’activer

Parmi les nouveautés de la prochaine version d'iOS, il y en a une qui vous prévient quand vous regardez l'écran de trop près pendant trop longtemps. Le but étant de soulager vos yeux. Voici comment utiliser la fonction “Screen distance”, ou “Distance de l'écran” sur iOS 17.



iOS 17 devrait arriver vers la fin de l'été. Mais vous pouvez déjà l'essayer dans sa version bêta pour profiter en avance de ses nouveautés, comme le mode StandBy, qui transforme votre iPhone en mini-tablette pendant qu'il charge. Une autre fonctionnalité prévue s'appelle “Screen Distance”. On attend la traduction officielle, mais elle ressemblera sûrement à “Distance de l'écran”. L'objectif : vous prévenir quand vous regardez l'écran trop près depuis un certain temps, afin de soulager vos yeux.

Apple précise que d'une manière générale, il faut essayer de garder l'écran de son appareil à au moins 30 cm de ses yeux. Il est cependant facile de l'oublier et, sans forcément s'en rendre compte, on réduit la distance et nos yeux se fatiguent. C'est là que le mode “Screen distance” intervient. Il envoie une notification prévenant que l'écran est trop près et vous invite à le reculer. Une fois suffisamment éloigné, ce que capte la caméra frontale, une coche bleue apparaît avec la mention “Continuer”. Touchez la pour reprendre votre activité.

Comment activer le mode “Screen Distance” sur iOS 17

La fonction “Screen Distance” n'est pas activée par défaut :

Rendez-vous dans l'application Réglages de votre iPhone ou iPad sous iOS17. Appuyez sur Screen Time puis Screen Distance. Touchez ensuite Continue puis Turn On Screen Distance.

C'est tout, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil normalement. Pour l'instant, on ne sait pas au bout de combien de temps la notification est censée s'activer. La plupart des tests parle d'environ 5 minutes consécutives trop près de l'écran.

Même si les avertissements de ce genre peuvent sembler intrusifs, il ne faut pas oublier que la fatigue oculaire causée par nos smartphones et tablettes est bien réelle. Les enfants surtout seront les premiers à bénéficier d'un système qui les oblige à ne pas tenir l'écran trop près. Apple met l'accent sur la santé dans son nouvel OS, et même dans le futur iPhone 15, avec un suivi de santé boosté à l'intelligence artificielle.

Source : 9TO5Mac