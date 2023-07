iPhone 15 : Apple veut booster à l’IA le suivi de la santé, voici comment

Avec l'iPhone 15, Apple voudrait sérieusement miser sur l'intelligence artificielle et révolutionner le suivi de sa santé via l'application Apple Santé. Au programme : la prise en compte de nombreux nouveaux facteurs pour proposer des conseils ultra-personnalisés. Comment ça marche ?

Plus que quelques mois à attendre avant la sortie de l'iPhone 15 et ses déclinaisons. En septembre, on devrait pouvoir mettre la main sur les nouveaux smartphones estampillés Apple et, sauf coup de théâtre, l'intelligence artificielle sera au rendez-vous à (presque) tous les niveaux. D'abord timide dans son adoption de cette technologie, Apple adopterait totalement l'IA avec l'iPhone 15. La plupart de ses applications en bénéficieraient, et plus seulement l'assistant vocal Siri ou les recommandations d'Apple Music qui s'en servent déjà. Parmi elles, Apple Santé connaîtrait une véritable révolution.

Si vous ne l'avez jamais utilisée, Apple Santé regroupe toutes les informations importantes comme les dossiers médicaux, les traitements, mais aussi les données captées par les différents appareils iOS (iPhone, iPad, Apple Watch,) : suivi du sommeil, activités sportives, respiration, rythme cardiaque… C'est la collecte de ces indicateurs qui devrait être boostée à l’intelligence artificielle à la sortie de l'iPhone 15, pour des recommandations totalement uniques à chaque personne.

Apple Santé sur iPhone 15 sera ultra-personnalisé

Grâce à l'IA, les données recueillies par l'application seront plus nombreuses et plus précises. Elles serviront à proposer des conseils en terme de repas, d'exercices ou de programmes sportifs, d'habitudes saines à adopter au quotidien. Plus impressionnant : l'analyse de ce que vous dites et de ce que vous écrivez permettra au logiciel de déterminer si vous êtes triste, joyeux, stressé… Et agir en conséquence dans ses suggestions.

La marque à la pomme est visiblement décidée à marquer un tournant avec son prochain modèle de smartphone. En proposant des nouveautés exclusives, elle veut convaincre les 250 millions d'utilisateurs d'iOS qui n'ont pas changé de mobile depuis des années. Apple semble plutôt confiant dans la réussite de ce projet : la firme s'est fixée comme objectif de vendre 89 millions d'iPhone 15 d'ici fin 2023. Rendez-vous en décembre pour les comptes.

