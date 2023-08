iPhone 14 : la batterie se dégrade en moins d’un an chez certains, rien d’anormal pour Apple

Des utilisateurs d'iPhone 14 rapportent que la capacité maximale de la batterie a baissé en moins d'un an, passant en moyenne de 100 % à 90 %. Pour Apple, c'est tout à fait normal.

Peu importe que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone, vous partagerez toujours un point commun avec “l'autre camp”. Fatalement, la batterie de votre mobile va baisser en capacité au fil du temps. Même si l'indicateur sur l'écran indiquera toujours 100 % après une charge complète, la batterie n'aura chargé que, par exemple, 95 % de sa capacité maximale. Évidemment, on souhaite que cette dégradation soit la plus lente possible pour prolonger l'autonomie de l'appareil.

Plusieurs détenteurs d'iPhone 14, sorti en septembre 2022, ont fait un constat amer : en moins d'un an, la capacité de leur batterie est passée de 100 à 90 %. L'un d'eux rapporte même un score de 87 %. On peut comprendre que cela agace. Plus la batterie se dégrade, plus il faut recharger souvent, plus ça dégrade la batterie… et le cycle continue jusqu'à ce que l'iPhone ne tienne pas 2 heures sans être branché.

La batterie des iPhone se dégrade en moins d'un an, mais Apple affirme que c'est normal

Apple s'est exprimé à ce sujet et la réponse, bien que légitime, ne risque pas d'apaiser les éventuelles tensions. “Une batterie normale est conçue pour conserver 80 % de sa capacité d’origine après 500 cycles de charges, quand elle est utilisée dans des conditions normales”. Un cycle correspond à une charge de 0 à 100 %. Si 500 cycles font passer la batterie à 80 %, on peut déduire que 250 cycles l'amènent à 90 % environ. En ayant acheté l'iPhone 14 à sa sortie et en le chargeant tous les jours (ou toutes les nuits), cela fait plus ou moins 320 cycles aujourd'hui.

Vous l'avez compris : la baisse de la capacité de la batterie de 100 à 90 % en moins d'un an est normale. Les mécontents n'ont alors que deux solutions : attendre un peu et acheter un nouveau modèle comme l'iPhone 15, ou faire remplacer la batterie. Et ne comptez pas trop sur l'obligation d'avoir des batteries de smartphones amovibles en Europe dans quelques années, Apple ne semble pas vouloir jouer le jeu.

