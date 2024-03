Ils font perdre 5,6 millions d’euros à Apple en remplaçant les iPhone en boutique par des faux

Trois escrocs ont mis au point une arnaque rocambolesque qui leur a permis de voler plus de 5 millions d’euros d’appareils à Apple. Pourtant, la technique utilisée était loin d’être sophistiquée : ils se contentaient de voler les iPhone et iPad en boutique avant de les remplacer par des faux. Ils viennent tous de recevoir une peine de prison.

Il est plutôt commun de voir des vols d’iPhone et autres appareils Apple dépasser le million d’euros de butin. Chaque voleur y va de sa propre combine, de la plus compliquée à la plus directe. L’escroc du jour se situe entre ces deux extrêmes. Zhiwei « Allen » Liao, en effet, n’y allait pas par quatre chemins : lui et ses complices se rendaient directement en magasin pour s’emparer discrètement de la marchandise. Mais là où ça se corse, c’est sur la technique utilisée pour ne pas se faire attraper.

Zhiwei Liao faisait ainsi appel à un fabricant de contrefaçon chinois qui réalisait des répliques parfaites des iPhone et iPad, poussant le vice jusqu’à reproduire le véritable numéro de série des appareils en question. Le leader envoyait ensuite ses deux complices, accessoirement de sa propre famille, les mains chargées de ces smartphones et tablettes factices. Ces derniers étaient alors chargés de faire le tour des Apple Store du pays et de faire le change, ni vu ni connu.

Ces escrocs culottaient ont volé des millions à Apple

Une fois les véritables appareils en main, les complices les envoyaient alors directement en Chine en les vendant à bas pris, générant ainsi un profit considérable. Au total, le butin de la famille Liao est estimé à 6,1 millions de dollars, soit 5,6 millions d’euros, ce qui en fait l’une des combines les plus lucratives découvertes à ce jour. De son côté, Apple se contentait de remplacer les faux par des vrais une fois la supercherie découverte.

Zhiwei Liao a écopé d’une peine de 51 mois de prison. La justice lui a également confisqué ses deux maisons, 120 730 dollars en liquide et pas moins de 200 appareils Apple. » Il s’agit d’une fraude massive et sophistiquée dont ont été victimes non seulement Apple, mais aussi des milliers de propriétaires de produits Apple dans toute l’Amérique du Nord », a déclaré Tara McGrath, procureure des États-Unis.