iPhone 14 : la détection d’accident se déclenche aussi par erreur sur les pistes de ski

Au lancement de l’iPhone 14, sa fonctionnalité de détection d’accident se déclenchait dans les montagnes russes. Les smartphones d’Apple sont tout aussi sensibles dans les montagnes américaines. Ils appellent les secours de manière impromptue quand leurs propriétaires dévalent les pentes.

La détection d’accident est l’une des fonctionnalités les plus appréciées de l’iPhone 14. Elle est efficace, et a déjà permis de sauver des vies. Comme aimait à le dire Steve Job à propos des produits fabriqués par Apple « ça marche, tout simplement ». Les employés des services d’urgence travaillant à proximité des stations de ski ne sont pas de cet avis. L’ouverture des stations de sports d’hiver et son afflux de skieurs ont entraîné une augmentation des fausses alertes.

Lors de la présentation de l’iPhone 14 en septembre 2022, les ingénieurs d’Apple avaient tout particulièrement mis en avant une nouvelle fonctionnalité de santé, la détection d’accident. En cas de collision ou de choc, et sans réponse du propriétaire du téléphone aux sollicitations de Siri, l’iPhone 14 se charge d’appeler les secours. La firme de Cupertino s’est fait une spécialité de proposer des services et des produits qui peuvent sauver la vie. On ne compte plus les histoires de nageurs piégés en mer et sauvés grâce à leur Apple Watch, ou de ces gens dont les problèmes cardiaques étaient passés inaperçus jusqu’à ce que leur montre les en avertisse.

Apple a sorti la mise à jour d'iOS 16.1.2 qui corrige la détection d'accident et d'autre bugs

La détection d’accident est techniquement délicate. La calibration de détecteurs n’a rien d’évident. Peu après la commercialisation de l’iPhone 14, certains clients ont signalé que leur iPhone avait appelé les secours alors qu’ils faisaient un tour de montagne russe. Le même genre de situation arrive cet hiver, mais dans les montagnes américaines. Les services de secours d’une station de l’Utah affirment recevoir « trois à cinq appels involontaires en provenance d’un iPhone 14 chaque jour ». La répartitrice des urgences ajoute : « les gens ne réalisent même pas qu’ils nous ont appelés ».

Malgré tous ces faux positifs, les urgentistes ne recommandent pas de désactiver la détection de crash. Ils affirment que cette fonctionnalité est malgré tout utile. Le correctif publié par Apple dans la mise à jour d’iOS 16.1.2 déployée hier devrait avoir réglé ce problème.