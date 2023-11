iOS 17.2 : comment utiliser les nouvelles listes de lecture collaboratives sur Apple Music ?

Les utilisateurs d’iPhone seront ravis d’apprendre qu’Apple compte améliorer Apple Music en ajoutant une fonctionnalité très attendue : les listes de lecture collaboratives. Pour pourrez ainsi créer des playlists avec l’aide de vos amis. On vous explique comment faire.

Lors de la prochaine mise à jour iOS 17.2, qui est actuellement disponible en version bêta sur les iPhone compatibles, Apple compte introduire une nouvelle fonctionnalité sur Apple Music. Il s’agit des listes de lectures collaboratives, qui permettent exactement ce que leur nom indique : créer des playlists à plusieurs.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de l’unique changement de taille qui sera apporté par iOS 17.2, puisqu’on s’attend à ce qu’Apple permette notamment le téléchargement d’applications depuis des boutiques tierces. En attendant son lancement officiel pour tous, on vous rappelle que la version iOS 17.1 est déjà disponible et a, elle aussi, apporté un grand nombre de nouveautés.

Les playlists collaboratives sur Apple Music : comment ça marche ?

Pour utiliser les nouvelles listes de lecture collaboratives, assurez-vous que vous utilisez la version bêta 17.2 d'iOS. Ensuite, il vous suffit de suivre étape par étape le guide suivant :

Lancez l'application Apple Music sur votre iPhone ou iPad .

sur votre . Allez dans l'onglet Bibliothèque en bas de l'écran et appuyez sur Listes de lecture .

en bas de l'écran et appuyez sur . Créez une nouvelle liste de lecture . Malheureusement, les listes de lecture collaboratives ne fonctionnent pas actuellement avec les listes de lecture d'Apple Music que vous avez déjà enregistrées.

. Malheureusement, les listes de lecture collaboratives ne fonctionnent pas actuellement avec les listes de lecture d'Apple Music que vous avez déjà enregistrées. Touchez les trois points (…) situés dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu, sélectionnez “ Collaborer “, qui est la deuxième option en partant du haut.

“, qui est la deuxième option en partant du haut. Décidez si les collaborateurs doivent être approuvés avant d'apporter des modifications ou s'ils peuvent participer directement.

Appuyez sur “ Démarrer la collaboration ” pour envoyer des invitations aux collaborateurs que vous avez choisis.

” pour envoyer des invitations aux collaborateurs que vous avez choisis. Si nécessaire, vous pouvez revenir aux options de la liste de lecture en appuyant sur l'icône des trois points (…) et en sélectionnant “Gérer la collaboration“.

Vous et vos amis pourrez désormais collaborer pour tenter de créer la meilleure playlist, remplie avec vos chansons préférées. Apple rappelle que toute personne avec laquelle vous partagez le lien de la liste de lecture collaborative aura la possibilité de modifier, de réorganiser les morceaux et même de changer le nom et la photo de la liste de lecture.