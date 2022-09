Apple Watch Ultra : faire réparer votre montre va vous coûter très cher

L’Apple Watch Ultra est la montre d’Apple la plus chère à ce jour, et sans surprise, les coûts de réparation sont également beaucoup plus élevés. On vous dit combien il faudra débourser pour faire réparer votre montre.

Mercredi dernier, Apple a présenté à l’occasion de sa conférence Far Out ses nouveaux iPhone 14, des AirPods Pro 2, mais également trois nouvelles séries de montres connectées : les Apple Watch SE, Series 8 et Ultra. Les deux premières sont de simples nouveaux modèles qui apportent peu de changements par rapport aux générations précédentes, tandis que l’Apple Watch Ultra est un nouvel appareil destiné aux sportifs de l’extrême.

Celle-ci offre non seulement un nouveau design plus robuste avec un écran géant et un cadran de 49 mm, mais également des fonctionnalités dédiées à divers sports tels qu’un mode plongé. Toutes ces nouveautés en font évidemment la montre d’Apple la plus avancée à ce jour, mais également la plus chère, puisqu’il faut débourser 999 euros pour l’unique modèle en titane disponible.

Le coût des réparations de l’Apple Watch Ultra va faire mal à votre porte-monnaie

Comme il s’agit de l’Apple Watch la plus chère à ce jour, il fallait s’attendre à ce que les coûts de réparations soient élevés. Cependant, ceux-ci pourraient finalement bien dépasser vos attentes. Sur son site officiel, Apple a déjà dévoilé combien coûteront les réparations de sa montre haut de gamme, qui, on le rappelle, est déjà disponible en précommande avant sa sortie le 23 septembre prochain.

Si la batterie de votre Apple Watch Ultra rencontre un problème ou si vous souhaitez tout simplement la changer, il vous faudra alors débourser 129 euros si vous décidez de passer par Apple. Pour tout autre dommage, le site internet indique que le coût estimé des réparations s’envole à 619 euros, soit plus de 60 % du tarif initial de la montre.

Néanmoins, si vous avez acheté un contrat AppleCare+, Apple annonce que le tarif sera revu à la baisse à « seulement » 75 euros. Avec un tarif de réparation aussi élevé, le géant américain pourrait bien convaincre davantage de propriétaires de sa nouvelle montre connectée d’opter pour son assurance AppleCare+. Celle-ci vous coûtera 5,99 euros par mois pendant 1 an pour l’Apple Watch Ultra, ou bien 119 euros pour deux ans.

Source : Apple