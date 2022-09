iOS 16 : comment marquer tous vos messages d’un coup comme lus

iOS 16 permet de marquer tous ses messages comme lus, et ce en quelques clics seulement. Pratique pour tous ceux qui ont tendance à se laisser submerger par une tonne de SMS ! Si vous faites partie de cette catégorie d’utilisateurs, on vous explique comment faire pour vous débarrasser de toutes ces notifications.

Que celui qui ne s’est jamais laissé submerger par des notifications de messages nous jette la première pierre. Souvent, il arrive de supprimer rapidement la notification de ce message gênant (bien souvent une publicité ou un SPAM par ailleurs) plutôt que de se rendre dans l’application pour l’ouvrir et, ainsi, le marquer comme lu. Résultat : la petite pastille rouge au-dessus de l’icône affiche un nombre qui grandit, grandit… Jusqu’à rendre la chose incontrôlable.

Pourtant, il existe une méthode sur iOS 16 particulièrement simple et rapide d’exécution pour échapper à l’angoisse des messages non lus. Non content d’avoir déjà ajouté des fonctionnalités très attendues, comme l’édition des messages envoyés, ou encore très pratiques, comme la détection et le camouflage des photos à caractère pornographique, Apple permet également à ses utilisateurs de faire disparaître toutes ces notifications en quelques gestes.

Comment marquer tous ses messages comme lus sur iOS 16

En effet, une petite fonctionnalité cachée aux yeux les moins aguerris existe précisément pour remplir cette tâche. Pour la trouver, rien de plus simple, il suffit de suivre le guide. Seuls quelques clics vous permettront d’avoir l’esprit plus tranquille. Voici donc comment vous y prendre :

Sur votre iPhone ou votre iPad, ouvrez l’application Messages

En haut à droite de votre écran, cliquez sur Modifier

En bas à gauche de l’écran, cliquez sur Lire tout

Et c’est tout. Une fois ces trois étapes remplies, votre application va automatiquement marquer tous les messages comme lus, faisant ainsi disparaître cette agaçante pastille rouge et son compteur beaucoup trop grand. Ce tutoriel vous a aidé à vous libérer l’esprit, ou vous avez d’autres astuces iOS 16 à nous partager ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !