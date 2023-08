Ionity revoit à la baisse les prix de la recharge rapide en France

Ionity, l'un des principaux opérateurs de bornes de recharge, vient de revoir à la baisse les tarifs de la recharge rapide en France. Désormais, le kWh est facturé à 0,59 € contre 0,69 € auparavant. La facture baisse encore plus pour les abonnés Ionity Passport.

Bonne nouvelle pour les propriétaires français de voitures électriques. En effet, Ionity, l'un des principaux opérateurs de bornes de recharge, vient d'annoncer une baisse significative du prix de la recharge rapide dans l'Hexagone.

Une mesure inattendue, surtout alors que les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté dans le pays de 10% en moyenne depuis le 1er août. Une manière donc pour l'entreprise de compenser cette envolée des prix et de séduire les conducteurs. Cette nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur ce mercredi 16 août 2023.

Ionity revoit les prix de la recharge rapide à la baisse

Désormais, les clients qui viennent recharger ponctuellement leurs véhicules sur des bornes rapides (jusqu'à 350 kW) Ionity devront payer le kWh 0,59 € contre 0,69 € auparavant. Résultat, Ionity propose maintenant des prix similaires à ceux pratiqués par l'un de ses concurrents, à savoir Fastned.

Mais ce n'est pas tout. Cette baisse de prix est également valable pour les abonnés au Ionity Passport, la formule d'abonnement de l'opérateur. Ainsi, le tarif du kWh passe de 0,49 € à 0,39 €. De cette manière, l'entreprise tient sa promesse de proposer une différence de 20 centimes d'euros entre son abonnement et le prix d'une recharge ponctuelle.

Une réponse à la politique tarifaire de Tesla ?

Précisons que la facture de l'abonnement reste la même, à savoir 11,99 € par mois. En d'autres termes, cela signifie qu'il suffit de recharger à minima 60 kWh d'électricité par mois pour rentabiliser son investissement. Avec cette nouvelle baisse, difficile de ne pas y voir une réponse de Ionity à la politique tarifaire ultra agressive de Tesla.

En effet, depuis mai 2023, les prix de la recharge sur les Superchargeurs sont en chute libre. En moyenne, les tarifs ont baissé de 21% sur l'ensemble du réseau en France. Ainsi, le kWh est facturé 0,35 € en heures creuses et 0,39 € en heures pleines. Pour les propriétaires d'une voiture d'une marque concurrente, la recharge reste intéressante avec un kWh affiché à 0,42 €. Malgré tout, Ionity a encore du chemin à faire, ses tarifs restant plus élevés en moyenne que chez les autres opérateurs comme Fastned et Tesla donc.

Source : AutoPlus