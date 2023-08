Android Auto : trouver une borne de recharge sera plus simple sur Google Maps

Google vient de déployer une mise à jour sur la version Android Auto de Google Maps. Grâce à ce patch, il est nettement plus facile de trouver et d'afficher des bornes de recharge sur votre itinéraire. Explications.

Depuis quelques années maintenant, Google a fait en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur sur Google Maps pour les propriétaires de voitures électriques. Rien de plus logique, à l'heure où les voitures “wattées” sont de plus en plus nombreuses sur les routes.

En février 2023, la firme de Mountain View a fait savoir que Maps allait bientôt recevoir une mise à jour importante qui permettra aux utilisateurs de planifier leurs arrêts aux bornes de recharge. Cette fonctionnalité est opérationnelle depuis quelques semaines.

Désormais, si vous devez recharger votre véhicule plusieurs fois avant d'arriver à destination, les bornes à proximité sont automatiquement ajoutés à votre trajet. En outre, le temps de charge est inclus dans la durée du voyage. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent également rechercher des prises compatibles avec leur véhicule et trier les résultats par :

types de bornes

réseaux de paiement

vitesses de recharge

Rechercher des bornes devient plus simple sur Maps

Or, nos confrères du site TechRadar viennent de signaler l'arrivée d'une nouvelle mise à jour sur la version Android Auto de Google Maps. Désormais, si vous avez indiqué dans les paramètres de l'appli que votre véhicule est électrique, les stations-service ne seront plus recommandées dans les raccourcis situés en haut du menu Catégories.

A la place, les bornes de recharge seront affichées en pole position. Pour rappel, le menu Catégories regroupe des dizaines de raccourcis pour rechercher des lieux qui entrent dans des catégories spécifiques comme Alimentation et Boissons, Shopping ou encore les Services. En tapant sur borne de recharge par exemple, Google Maps affichera automatiquement sur la carte toutes les bornes de recharge recensées à proximité de votre localisation.

Quoi qu'il soit, cette petite modification de l'interface est plutôt bienvenue. Elle permet aux propriétaires de voitures électriques de rechercher rapidement des bornes de recharge sans avoir à faire défiler l'intégralité du menu Catégories (et donc perdre un temps précieux). Pour rappel, Google vient tout juste de déployer la version bêta 10.2 d'Android Auto. Elle intègre plusieurs nouveautés, comme la prise en charge des écrans larges et la possibilité d'intégrer des raccourcis vers ses applis préférées sur l'écran d'accueil.