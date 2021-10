Les bornes Ionity vont aussi proposer du Plug & Charge, 10 ans après Tesla

Le réseau de bornes de recharge Ionity va enfin se doter d’une des meilleures fonctionnalités du réseau de Superchargeurs de Tesla, le Plug & Charge. La recharge va devenir beaucoup plus facile pour certains conducteurs, mais il faudra avoir une voiture compatible.

Comme son nom l’indique, le Plug & Charge consiste simplement à brancher le câble pour que la recharge commence automatiquement. Avec Plug & Charge, dès que le câble de recharge est inséré dans le véhicule, celui-ci est automatiquement identifié par la station de recharge et autorisé à être rechargé.

Cela permet notamment aux clients de recharger leur voiture sans avoir besoin d'applications, de cartes ou de quoi que ce soit d'autre pour l'authentification et le paiement. Les contrats de recharge sont stockés par la voiture et la borne les autorisera avant le début de la recharge. Le processus de recharge sera donc beaucoup plus rapide, puisqu’ils n’auront plus à sortir leur carte bancaire ou leur smartphone à chaque fois.

Le Plug & Charge n’est pas disponible sur tous les véhicules

Le Plug & Charge n’est malheureusement pas compatible avec tous les véhicules, puisqu’il seuls quelques modèles proposent cette technologie, dont notamment la Porsche Taycan, la Ford Mach-E ou encore la Mercedes EQS. La facturation est également automatisée, toutes les informations nécessaires étant stockées dans le système embarqué du véhicule. « De plus en plus de constructeurs équipent leurs voitures de la fonction Plug & Charge », indique Ionity, mais cette technologie semble pour l’instant réservée aux voitures haut de gamme.

Du côté de la facturation, celle-ci est également automatisée, toutes les informations nécessaires étant stockées dans le système embarqué du véhicule. Votre voiture devra d’abord accepter d’être facturée avant que la charge ne puisse commencer.

De son côté, Tesla propose déjà cette technologie sur ses Superchargeurs depuis maintenant plusieurs années. Son réseau va d’ailleurs s’ouvrir à tous les autres constructeurs, et Tesla s’efforce aujourd’hui de l’étendre rapidement pour répondre à la demande. L’entreprise compte également améliorer l’expérience de recharge, puisqu’il sera bientôt possible d’aller manger dans un restaurant Tesla pendant que sa voiture fait le plein.