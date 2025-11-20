Emmanuel Macron veut complètement révolutionner la législation autour des réseaux sociaux, mais le peut-il vraiment ?

Le Président de la République serait en train de réfléchir à organiser un referendum pour statuer sur plusieurs grandes questions autour des réseaux sociaux. Couvre-feu pour les mineurs, encadrement des algorithmes et de l'usage de nos données personnelles, ce ne sont pas les options qui manquent. Mais avec une cote de popularité au plus bas, il y a de quoi se montrer sceptique face à l'issue de l'opération.

Le numérique est l'une des pierres angulaires de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron. En parallèle de la loi sur la protection de l'enfance qui oblige désormais les sites pour adulte à faire vérifier l'âge de ses utilisateurs, qui a mené au blocage de plusieurs sites pornographiques très populaires, le groupe Renaissance s'intéressent aussi grandement aux réseaux sociaux. Après la commission parlementaire de septembre dernier appelant à un meilleur encadrement des plateformes, les macronistes ont déposé hier un projet de loi à l'Assemblée nationale dans cette optique.

Mais le Président de la République ne compte visiblement pas s'arrêter là. Selon France Inter, ce dernier projette en effet de faire ce qu'aucun chef de l'État français n'a osé faire depuis 2005 : un référendum. On se rappelle en effet l'échec cuisant du référendum sur la Constitution européenne qui, à la surprise générale de l'exécutif, avait récolté une majorité de “non”. C'est probablement pour cela qu'Emmanuel Macron se laisse jusqu'en 226 pour réfléchir aux contours de l'opération. C'est qu'il y a beaucoup de questions à poser aux Français.

Emmanuel Macron veut lancer un référendum sur les réseaux sociaux

L'éxecutif souhaite notamment statuer sur plusieurs sujets. Certains sont relativement précis, comme l'âge légal de la majorité numérique ou l'encadrement des algorithme, tandis que d'autres sont beaucoup ouvertes, de la place des écrans dans nos vies aux risques d'ingérences étrangères. De quoi inquiéter au sein même du groupe macroniste, qui, d'après France Inter, n'est pas particulièrement convaincu par le projet de leur leader.

“Avec 11% de popularité, est-ce que le président a encore le muscle pour imposer un référendum ?”, se demande un conseiller du président. Il y a en effet fort à parier que si le référendum a lieu, beaucoup de Français se demandent s'il n'y a pas sujet plus urgent à aborder pour le président de la République.