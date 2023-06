YouPorn et Pornhub envisagent de bloquer les visiteurs français plutôt que de respecter la loi

Mindgeek, la société exploitant les plus gros sites pornographiques du monde, envisage de bloquer YouPorn et Pornhub en France plutôt que de se retrouver hors la loi à cause d’une loi votée en 2020.

La menace plane depuis de nombreux mois au-dessus de la tête de MindGeek : soit ils trouvent un moyen d'empêcher les mineurs d'accéder à leurs sites pornographiques, YouPorn et Pornhub, soit l'Arcom bloquera ces plateformes elle-même. Devant ce casse-tête technique et légal, le fonds d’investissement canadien songe plutôt à jeter l’éponge et à empêcher ses sites de fonctionner en France.

Mindgeek a jusqu’au 7 juillet prochain pour mettre en place des mesures de vérification de l’âge réel des visiteurs. Sans cela, les plateformes proposant du contenu pour les adultes sont menacées d’être purement et simplement bloquées sur le territoire français. Le fonds canadien Ethical Capital Partners, détenteur notamment de Pornhub et de YouPorn, est prêt à abandonner le marché hexagonal.

Les patrons de YouPorn et Pornhub envisagent de bloquer leur accès en France

Selon un associé d’ECP, le seul moyen de mettre en place une vérification efficace de l’âge des visiteurs est une « vérification d’identité sur les smartphones mêmes », une solution qui, à le croire, « pourrait être mise en œuvre dès demain », si les autorités et les fabricants de smartphones s’entendaient sur ce point. Aux États-Unis, la compagnie a déjà dû faire face à de nombreuses demandes de ce genre. Elle a adopté des mesures diverses et variées pour se mettre en conformité avec la loi. Cela dit, dans l’Utah, MindGeek a préféré bloquer l’accès à ses plateformes plutôt que de devoir traiter directement les données personnelles des visiteurs.

Du coup, selon Solomon Friedman, « l’utilisation des VPN a explosé ». Il ajoute : « Nous respectons la loi dans toutes les juridictions où nous opérons ». MindGeek a un temps été sous le feu des projecteurs pour avoir permis la diffusion de vidéos de viols. La compagnie a depuis été rachetée, et a fait le ménage sur ses sites. Pas moins de 8 millions de vidéos d’actes non consentis ont ainsi été retirées de YouPorn et Pornhub. Ces deux sites cumulent pas moins de 108 millions de visiteurs quotidiens.