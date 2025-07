Cette simple astuce trompe les systèmes de vérification de l’âge sur Internet, pas besoin de VPN

En quelques heures, les internautes ont trouvé comment outrepassé le système de vérification de l'âge mis en place par le Royaume-Uni. L'astuce utilisée est aussi simple qu'amusante.

C'est quelque chose que la France aura bientôt en commun avec le Royaume-Uni. Le 25 juillet 2025, nos voisins mettaient en place la vérification de l'âge pour l'accès à certains sites Internet, que ce soit des plateformes pour adultes ou des réseaux sociaux. De nombreuses méthodes ont été définies, chacun étant laissé juge de celle qu'il souhaitait adopter. Dans la majorité des cas, cela repose sur le scan de son visage, en direct ou via une photo.

Sans surprise, les internautes ont cherché à contourner cette procédure imposée. Le plus simple est de passer par un VPN. D'ailleurs les entreprises qui en proposent ont bien constaté un pic d'utilisation dès le 25 juillet. Mais il est possible de s'en passer. Voici une méthode testée et approuvée quelques heures à peine après l'instauration de la vérification de l'âge. On ne pensait pas qu'elle fonctionnerait, et pourtant si.

Ce système de vérification de l'âge sur Internet se fait berner très facilement

L'expérience a été menée avec succès sur Discord, le logiciel de messagerie instantanée. Ce dernier se sert de K-id, qui demande d'abord une photo de l'utilisateur. Ça part mal puisqu'il suffit de lui montrer un cliché d'une personne majeure à l'aide de la caméra de son smartphone pour passer cette étape. Mais il y en a une autre : pour prouver que “vous êtes une vraie personne“, vous devez ensuite montrer une photo de vous ouvrant la bouche.

C'est là que l'internaute Dany Sterkhov a une idée. Il lance le jeu vidéo Death Stranding d'Hideo Kojima puis son mode photo. Celui-ci permet entre autres de définir l'expression faciale du personnage affiché à l'écran. Vous avez compris : Sterkhov lui fait ouvrir la bouche et Discord valide le tout. Certains diront que procéder ainsi n'est pas la portée de toute de le monde, mais trouver un jeu possédant un mode photo et des personnages suffisamment réalistes est tout de même très simple. K-id devra revoir sa copie.