L’IA s’immisce vraiment dans tous les domaines de l’informatique, et surtout dans les processeurs. Intel vient de confirmer que ses prochains processeurs grand public, les Meteor Lake, vont mettre l'apprentissage automatique à profit.

Intel l’avait annoncé dans sa feuille de route dès l’année dernière : les processeurs Meteor Lake qui sortiront d’ici fin octobre ou en 2024, utiliseront l’IA pour accélérer leurs performances. Selon PC World, « les Meteor Lake utiliseront l’IA dans le cadre de la gestion de l’énergie et de la transition entre les états actifs et les états de faible consommation ».

Cela dit, les nouvelles puces de la compagnie ne seront pas intelligentes au point d’analyser nos habitudes en temps réel. Elles ont en fait été entraînées sur différents scénarios types et les utilisent pour définir une enveloppe énergétique à allouer à chacune de nos actions. Cela le rendra énergétiquement plus efficace et pourrait ainsi accroître l’autonomie de nos ordinateurs portables de 15 %. Ce gain en autonomie ne signifie pas pour autant que le PC sera moins réactif. Bien au contraire, selon Efraim Rotem, responsable des SoC grand public chez Intel, Meteor Lake sera 35 % plus vif que ses prédécesseurs.

Selon Intel, les Meteor Lake seront 15 % moins gourmands et 35 % plus réactifs

Toujours pour rester sur le thème de l’efficacité énergétique, M. Rotem a conclu sa présentation lors de la conférence Hot Chip en affirmant qu’il est temps d’abandonner les unités de mesure que nous utilisons actuellement. D’après lui, « la performance par watt, une mesure clé pour les architectures à faible consommation d’énergie comme ARM, n’a plus d’importance ».

Quoi qu’il en dise, depuis quelques années déjà, Intel est loin derrière la concurrence des Snapdragon et surtout Apple Silicon, en termes d’autonomie tout du moins. Quand un MacBook Pro 16” clame une durée d’utilisation de 22 heures sans avoir besoin d’être rechargé, les PC sous processeurs Intel les plus endurants, les Lenovo ThinkPad X1 et X1 Nano, tiennent à peine 14 heures. Il est donc grand temps que la firme de Santa Clara réagisse et démontre son leadership. En ce sens, la conférence Intel Innovation qui se déroulera le 19 septembre prochain devrait être riche d'enseignements.