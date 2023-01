MacBook Pro 2023 : de nouveaux modèles se dévoilent, le lancement est imminent

Apple vient de faire certifier un nouveau modèle de MacBook Pro encore non commercialisé, et on sait désormais que l’appareil est compatible Wi-Fi 6E. Ce dernier pourrait d’ailleurs sortir dès aujourd’hui, si l’on en croit de récents rapports.

Un tout nouveau MacBook Pro (modèle A2779) vient d’être repéré dans une base de données réglementaire canadienne, ce qui indique qu’Apple s’apprête à sortir une nouvelle génération de PC portables. Mieux encore, celle-ci pourrait arriver dès aujourd’hui.

En effet, hier, plusieurs leakers ont annoncé conjointement qu’Apple s’apprêtait à sortir un communiqué de presse plus tard aujourd’hui pour lancer une nouvelle série de MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi qu’un Mac mini plus puissant. Le listing confirme que les appareils sont compatibles avec la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 6E, mais ce n’est pas tout ce que nous savons à leur sujet.

Quelle fiche technique pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2023 ?

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2023 ne devraient pas révolutionner le marché des PC portables, loin de là, mais ceux-ci promettent d’apporter un peu de puissance supplémentaire par rapport aux MacBook Pro de 2021.

La nouvelle génération sera propulsée par des puces M2 Pro et M2 Max. Alors qu’on s’attendait à ce qu’elles utilisent la nouvelle gravure en 3 nm de TSMC, il est fort probable qu’Apple ait finalement décidé de conserver une gravure de 5 nm, voire de passer en 4 nm, comme les SoC de ses iPhone.

Il s’agirait là du changement principal qu’Apple a réservé à cette génération. Le châssis et l’écran devraient demeurer identiques, mais on s’attend à ce que le MacBook Pro puisse désormais être configuré avec jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée, ce qui serait un record pour un ordinateur portable d’Apple.

Tout comme le récent MacBook Pro M2 en 13 pouces, seule la puissance démarquera vraiment cette nouvelle génération de la précédente. On s’attend néanmoins à un petit gain d’autonomie, notamment grâce à des processeurs plus efficaces énergétiquement. Nous devrions bientôt tout savoir de ces nouveaux MacBook Pro. Il est plus que probable que les deux modèles ainsi qu’un Mac mini arrivent entre 16h et 18h aujourd’hui, mais nous vous tiendrons évidemment au courant.