Huawei prépare de nouvelles puces Kirin pour smartphones malgré les sanctions américaines

Au milieu des turbulences causées par les sanctions du gouvernement américain contre la division de fabrication de puces de Huawei, HiSilicon, les spéculations vont bon train sur la renaissance des systèmes sur puces (SoC) Kirin.

Après les sanctions américaines de 2019, la production de puces de HiSilicon a été considérablement affectée, ce qui a entraîné une interruption dans la sortie de nouvelles puces Kirin depuis le lancement du Kirin 9000 à la fin de 2020.

Toutefois, des indications récentes provenant de Weibo suggèrent que les SoC Kirin pourraient être sur le point de faire leur retour. En effet, un utilisateur de Weibo connu sous le nom de Fixed Focus Digital a récemment partagé ce qui semble être deux configurations potentielles pour une prochaine puce Kirin.

Les puces Kirin de Huawei vont bientôt faire leur retour

La première configuration comprendrait deux cœurs CPU Cortex-X3 et deux cœurs CPU Cortex-A715, ainsi que quatre cœurs CPU Cortex-A510 et un GPU Arm Immortalis-G715 MC16. L'autre configuration comprendrait 2 Cortex-X1, 3 Cortex-A78 et 3 Cortex-A55, associés à un GPU ARM Mali G710 MC10/6.

Les spéculations portent également sur trois modèles distincts de SoC Kirin : Kirin 720, Kirin 830 et Kirin 9100. Les deux premiers devraient être lancés dans le courant de l'année, tandis que le Kirin 9100 pourrait sortir en 2023, ce qui pourrait coïncider avec le lancement d'un appareil très attendu : le Huawei P70.

De son côté, le leaker Twitter @tech_reve a rapporté que la mystérieuse puce Kirin pourrait être fabriquée en utilisant le nœud avancé N+2 (7nm) de SMIC. Une autre théorie suggère que Huawei pourrait employer une approche unique en empilant deux puces 14nm pour obtenir des performances similaires aux puces 7 nm tout en maintenant une consommation d'énergie de seulement 7 Watts.

La possibilité de collaborer avec le principal fondeur chinois, SMIC, ou de concevoir des solutions innovantes d'empilage de puces, pourrait bien être la porte de sortie choisie par l’entreprise pour contourner les sanctions américaines. Le retour des SoC Kirin pourrait marquer un tournant pour la gamme de smartphones de Huawei, permettant à l'entreprise de reprendre pied sur le marché des smartphones, que l’entreprise chinoise avait déjà dominé par le passé.