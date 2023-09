Raptor Lake Refresh : la liste des processeurs de 14e génération et les spécifications ont fuité, les voici

La prochaine génération de processeurs Intel Core, appelés Raptor Lake Refresh, est attendue pour le mois d’octobre 2023. Les spécifications des CPU pour ordinateurs de bureau ont déjà fuité sur les réseaux, passons-les rapidement en revue.

Au sommet de la hiérarchie de la 14e génération de processeurs Intel Core, qui constitue une mise à jour de la 13 génération , nous devrions trouver cinq références, les Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i9-14900F, Core i9-14900T, et le Core i9-14900. Même si les modèles KF n’intègrent pas de GPU, tous les modèles K ont en commun d’offrir une configuration « overclockable », et se destinent donc aux utilisateurs les plus exigeants.

Ils intégreront chacun 8 cœurs P, dédiés aux calculs les plus complexes et 16 cœurs E, responsables de faire tourner les tâches de fond et qui améliorent l’efficacité énergétique du système. Ils profiteront tous de 36 Mo de mémoire cache L3 et d’une mémoire vive en DDR5-5600. Les performances seront variables d’un modèle à l’autre en raison des enveloppes thermiques de chaque CPU. Il se murmure ainsi que la fréquence du Core i9-14900K pourra grimper jusqu’à 6 GHz (pour une fréquence de base de 3,2 GHz).

La gamme Raptor Refresh Lake sera composée de 26 processeurs

La nomenclature des processeurs i7 sera identique à la gamme supérieure. On y trouvera donc les Core i7-14700K, Core i7-14700KF, Core i7-14700F, Core i7-14700T, et le Core i7-14700. Ils seront dotés d’un peu moins de mémoire cache de niveau 3, à 33 Mo, mais on peut s’attendre à ce que leurs TDP soient identiques à leurs équivalents i9 (125 W pour les modèles K, 65 W pour les séries F et 14 700, et 35 W pour les T). Ils accueilleront chacun 8 cœurs P et 12 cœurs E.

Dans le domaine des processeurs de milieu de gamme, on retrouvera pas moins de 11 modèles de processeurs i5 : les i5-14600K, i5-14600KF, i5-14600T, i5-14600, et i5-14500T disposeront de 20 Mo de mémoire cache L2 et 24 Mo de mémoire cache L3, tandis que des variantes toujours moins puissantes, allant du Core i5-14400 au i3-14100T et aux Intel 300 et Intel 300 T disposeront de toujours moins de cœurs et de mémoire cache. En tout, pas moins de 26 CPU intégreront l’écurie Raptor Lake Refresh, avec des prix s’étalant de 694 $ pour le Core i9-14900K à 79 $ pour l’Intel 300, le processeur d’entrée de gamme, qui ne dispose que de 2 cœurs P.

Source : Wccf Tech