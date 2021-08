Intel dévoile les cœurs Gracemont, aussi puissants que Skylake mais 80 % moins énergivores

Intel a organisé son événement annuel Architecture Day au cours duquel la société a dévoilé des détails sur ses architectures de nouvelle génération qui seront commercialisées au cours des douze prochains mois.

Intel a dévoilé quelques informations concernant la nouvelle génération de puces Alder Lake. Cette douzième génération sera vraisemblablement hybride, avec des cœurs Golden Cove et Gracemont, et représentera un véritable saut général en matière de puissance et d'efficacité. Les nouvelles puces Alder Lake-S proposeraient 20 % de puissance supplémentaire par rapport à la 11e génération.

La nature d'une conception hybride dans la nomenclature d'Intel implique une série de cœurs à haute “performance” associée à un certain nombre de cœurs à haute “efficacité”. Intel a simplifié ce concept en utilisant la terminologie P-core et E-core (il utilisait précédemment les termes grands et les petits cœurs).

Les cœurs E-core sont performants et peu énergivores

Alors que les P-core sont basés sur la nouvelle microarchitecture Golden Cove, ce sont les E-core basés sur la microarchitecture Gracemont qui nous intéressent ici. Ces Efficient Core sont axés sur l'efficacité énergétique et les charges de travail multicœurs, contrairement aux cœurs performances qui sont dédiés aux taches monocœurs.

Jusqu'à présent, ces E-core étaient connus sous le nom de cœurs Gracemont, et ils sont en quelque sorte un report de la gamme Atom d'Intel. Ces derniers succèdent à Intel Tremont et utiliseront un nouveau procédé de fabrication en 7 nm. Par conséquent, le cœur Efficient aura un IPC supérieur à celui de Skylake, pour une fraction de la puissance et de l'espace requis, puisqu’un cœur Gracemont occupe la même place que 4 cœurs Skylake.

La puissance de Skylake pour une fraction de sa consommation d’énergie

Intel a comparé ses nouveaux cœurs à Skylake, et les résultats sont impressionnants. En effet, un processeur Intel Gracemont à 4 cœurs serait aussi puissant qu’un processeur Skylake à deux cœurs tout en consommant 80 % de moins d’énergie. En d’autres termes, à puissance énergétique égale, le processeur Gracemoint serait donc 80 % performant.

Lorsque le processeur n’utilisera qu’un seul thread, celui-ci sera 40 % plus performant qu’un thread d’un processeur Skylake pour la même consommation d’énergie, ou atteindra le même niveau de performance pour 40 % de consommation en moins.

Ces nouveaux cœurs sont attendus dans des processeurs qui sortiront cet automne. Ceux-ci devraient permettre aux nouveaux processeurs Alder Lake d’être très économes en énergies, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour l’autonomie des ordinateurs portables.

Source : Tom’s Hardware