Intel Alder Lake-S : la 12e génération de processeurs sera 20% plus puissante que la 11e

Les premières informations sur la 12e génération de processeurs Intel pointent vers un sacré bon en performance. Sur un seul thread, les Alder Lake-S sont 20 % plus puissants que leurs prédécesseurs. Le chiffre doublerait pour les multi-threads. La nouvelle architecture Golden Cove est à remercier pour ces résultats.

Intel ne perd pas de temps : les Rocket Lake-S viennent à peine de sortir que la 12e génération de processeurs se profile déjà. Baptisée Alder Lake-S, cette dernière promet d’être un petit bijou de puissance. Première nouveauté notable : les CPU desktop et portable bénéficieront de la nouvelle architecture Golden Cove, successeur de la Willow Cove.

Cette architecture arrive avec son lot de bonnes nouvelles. D’après Intel, les Alder Lake-S sont 20 % plus performants que la 11e génération, et ce, sur un seul thread. En multi-thread, on peut s’attendre au double de la rapidité des processeurs actuels. On ne sait néanmoins pas encore si cette affirmation concerne les Rocket Lake ou les Tiger Lake.

La 12e génération de processeurs Intel promet de belles performances

Intel en profite pour présenter ses nouveaux cœurs Gracemont. Les CPU, gravés en 10 nm, seront ainsi dotés de 8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont pour les plus puissants d’entre eux. Autre innovation : le PCI Express 5.0 sera supporté, là où la 11e génération est compatible avec la version 4.0. Pour ce qui est de la mémoire, les Alder Lake prendront en charge les types DDR5 et DDR4 sur les versions desktop, et LPDDR4 and LPDDR5 pour les versions portable.

Enfin, le constructeur dévoile quelques détails sur les puces Intel 600. Ces derniers prennent en charge jusqu’à deux canaux de mémoire DDR5-4800. Les cartes-mères compatibles proposeront des modules jusqu’à 3200 MHz. Là encore, on retrouve la présence du PCI Express 5.0, sur un ensemble de 16 voies, accompagnées de 4 voies PCI 4.0.

Les processeurs Alder Lake-S seront lancés cette année. Toutefois, nous n’avons pas encore obtenu de date exacte. De plus, on ne sait pas qui de la version desktop ou portable sortira en premier. Si l’on s’en réfère à la génération actuelle, il est probable que la version portable lance le bal. Il faudra cependant attendre une annonce officielle d’Intel pour en avoir le cœur net.

Source : VideoCardz