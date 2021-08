Intel se lance sur le marché des cartes graphiques avec ARC, son GPU prévu pour début 2022

Intel a dévoilé ARC, sa première gamme de cartes graphiques destinées aux gamers et créatifs. Basées sur l'architecture Alchemist, elles seront capables d'afficher le ray tracing. Leur sortie est prévue pour le premier trimestre 2022.

Intel n'a jamais vraiment fait part de sa volonté de développer ses propres cartes graphiques. Bien sûr, il y a eu quelques essais. En 1998, le constructeur lance l'i740, son premier GPU qui eut quelques successeurs avant de tomber dans l'oubli. Ils se consacre ensuite aux processeurs, son domaine de prédilection, jusqu'à cette année, où il dévoile l'Iris Xe Max, une carte graphique dédiée aux PC portables.

Pas de quoi faire trembler Nvidia et AMD donc, qui dominent le marché depuis maintenant plusieurs années. Mais Intel n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, la firme dévoile ARC, sa nouvelle carte graphique. Cette fois, c'est bel est bien l'univers gaming qui est visé. Il n'y qu'à voir le nom de l'architecture sur lequel le GPU est basé, à savoir Alchemist. C'est d'autant plus clair avec les générations à venir : Battlemage, Celestial, Druid…

Intel revient en force sur le marché des cartes graphiques

Malheureusement, Intel n'a fourni que très peu de détails sur les spécificités techniques de ces GPU. C'est à peine si nous avons eu droit à quelques images en jeu, qui malgré tout nous apprennent quelque chose de très intéressant : les cartes ARC sont compatibles avec le ray tracing. Grâce à sa technologie de « super échantillonnage piloté par l’intelligence artificielle », Intel serait, en théorie du moins, parvenu à égaler les performances des GPU Nvidia et AMD.

On peut donc s'attendre à un équivalent du DLSS et du FSR, mais il faudra sûrement attendre quelques mois avant d'en savoir plus à ce sujet. En effet, même la date de sortie est encore imprécise. Intel table pour le premier trimestre 2022, une fourchette assez large en soi. Une chose est sûre, Nvidia et AMD ne sont désormais plus les seuls rois de la carte graphique. Il faudra également compter sur un acteur qui a déjà fait ses preuves.

