Le Snapdragon 898 serait plus puissant que le 888 à hauteur de 20%

Les premiers détails concernant le processeur Qualcomm Snapdragon 898 commencent à émerger. Il serait plus puissant que le Snapdragon 888 à hauteur de 20%. Les premières fuitent évoquent également un problème de chauffe qui pourrait inquiéter, mais qui sont normales à ce stade du développement.

Le successeur du processeur Qualcomm Snapdragon 888, le 898 (anciennement 895) commence à faire parler de lui. Si tout se passe bien, il devrait être prévu avant la fin de l’année mais pour l’instant, nous n’avons que peu de détails. Le célèbre leaker Digital Station, qui sévit sur Weibo, a pu avoir des infos grâce aux premiers prototypes du SoC.

Selon lui, le SoC Snapdragon 898 devrait apporter une puissance supérieure à hauteur de 20% par rapport au 888. Nous aurons donc un modèle supérieur mais qui ne changerait pas grandement la donne. Il donne l’exemple d’un test monocore sur Geekbench 5.1 dans lequel le nouveau processeur donne un score de 1300 (contre environ 1100 pour le Snapdragon 888). Cela le placerait toujours derrière l’A14 d’Apple, qui lui monte à 1400.

Le Snapdragon 898 est un monstre de puissance, mais qui chauffe

Le Snapdragon 898 serait équipé de trois cœurs Cortex A710 et quatre cœur Cortex A510. Digital Station dit également quelque chose de très intéressant. Qualcomm serait face à un problème de chauffe mais que celui-ci devrait être réglé. Ce n’est pas très étonnant, étant donné que le Snapdragon 888 est déjà sujet à de fortes chauffes lorsqu’il est mis à l’épreuve. A Qualcomm ainsi qu’aux constructeurs de l’atténuer lors de l’utilisation. Pour le moment, pas plus de détails sur ce processeur, mais nul doute que nous devrions en savoir plus dans les prochains mois. Nous sommes en effet encore loin de l’annonce et les choses ont encore le temps de grandement évoluer.

Reste également à savoir quels seront les premiers smartphones à en profiter. Sans surprise, tous les principaux flagships de 2022 devraient en être équipés. On rappelle que le premier smartphone à proposer un Snapdragon 888 a été annoncé à la toute fin 2020. Il s’agissait du Xiaomi Mi 11. Le premier d’une longue série.

Une telle puissance à l’usage n’est pas forcément utile pour le consommateur, mais rappelons que les nouveaux SoC apportent également leur lot de technologie qui améliorent le confort, comme une meilleure gestion de l’énergie ou encore un meilleur traitement des photos.

Source : DigitalStation