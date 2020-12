Intel : le Core i7-11700K Rocket Lake serait plus performant que le Ryzen 7 5800X

Chose rare, Intel surpasserait AMD sur son modèle Core i7-11700K. Celui-ci serait plus rapide que le Ryzen 7 5800X d'AMD, selon les premiers benchmarks. Les chiffres valent aussi bien pour les versions cœur simple que multicœurs.

La bataille continue de faire rage entre Intel et AMD, tandis que la première pourrait bien avoir remporté un combat contre la deuxième. En effet, des benchmarks du Core i7-11700K, autrement appelé Rocket Lake, ayant fuité sur la toile révèle que ce dernier serait plus puissant que son rival direct, le RyzenY 7 5800X. Alors que AMD reste meilleur que le Core i7-1175G7, Intel ferait preuve de résistance sur ses autres modèles.

Composé de 8 cœurs, le processeur affiche une fréquence de 3,60 GHz pouvant être boostée jusqu'à 5 GHz. La puissance du PL1 est de 125W, tandis que celle du PL2 est de 225-250W. Testé sur un Gigabyte Z490 AORUS Master avec 32 Go de RAM, il enregistre 1810 points sur Geekbench en cœur simple et 11304 points en multicœurs. Il est ainsi 34% plus rapide que son prédécesseur, le i7-10700K, 26% en multicœurs.

Intel surpasse AMD avec son i7-11700K

Les benchmarks affirment également que le Rocket Lake est 9% plus rapide que le Ryzen 7 5800X, mais également 9% plus rapide que le Ryzen 9 5950X, grâce notamment à fréquence d'horloge de 5 GHz. Néanmoins, avec ses process de 14 nm, on ne peut nier que le rapport de bien moindre par rapport aux 7 nm d'AMD. La 11e génération de processeurs Intel, qui sera lancée début 2021, a donc, en ce sens, un peu de retard sur ses concurrents directs. De plus, il a été rapporté que ces derniers présentent des soucis de chaleur assez inquiétants.

Si les Core i7 se placent directement en face des Ryzen 7, il en sera probablement de même pour les Core i9 et les Ryzen 9. Ces derniers, composés de 16 cœurs contre 8 pour les Core i9, pourraient bien mettre à mal les efforts d'Intel. Pour concurrencer son rival historique, la firme pourrait baisser les prix de ses processeurs, ce qui rendrait le combat entre les deux compagnies d'autant plus intéressant. Rendez-vous donc l'année prochaine pour des informations officielles.

Source : wccftech