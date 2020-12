Epic Games : l’application Windows 10 fait chauffer les processeurs Ryzen sans raison

Les utilisateurs d'Epic Games ont rapporté quelques soucis de surchauffe de leur processeur dus à l'application, notamment des Ryzen sur Windows 10. Ces problèmes sont relativement étranges puisque qu'aucune tâche n'est censée être effectuée à ce moment, même en arrière-plan. Il semblerait que le launcher envoie même plus de données que les moyennes de Steam et GOG.

Vous êtes prêts à vous ruer sur l'Epic Game Store pour vous procurer Metro 2033 Redux, offert pour Noël ? Ces révélations faites par des utilisateurs de Reddit pourraient bien vous refroidir… contrairement à votre processeur ! En effet, l'application semble faire surchauffer les CPU pour une raison inconnue, puisque ce problème survient même lorsque celle-ci est inactive en arrière-plan. Les Ryzen 7 5800X semblent particulièrement touchés sur Windows 10.

Selon les témoignages, la température des processeurs aurait ainsi baissé de 50°C à 37°C une fois l'application fermée. Aucun autre store de jeux vidéo, comme Steam ou GOG, n'affiche ce genre de comportement. Le plus étrange, c'est que l'Epic Game Store n'est censé effectuer aucune tâche lors de ces enregistrements, comme par exemple la mise à jour d'un jeu.

L'Epic Game Store utilise le CPU sans raison apparente

En jetant à œil au gestionnaire des tâches, les utilisateurs ont pu constater que l'application, qui a vu son nombre d'inscrits boosté par GTA V, utilise des cœurs du processeur et les laisse actifs alors même qu'elle ne fait, en théorie, rien. En regardant de plus près, on observe que le store effectue en réalité cinq tâches différentes. Si le but de ces dernières est encore inconnu, certains ont remarqué qu'Epic Games envoie régulièrement des données vers 22 serveurs et ce, qu'il soit ouvert ou tournant en arrière-plan.

Des pics de transferts ont lieu lors de l'ouverture de l'application. En seulement une heure, ce sont ainsi 514 Ko de données qui ont été envoyés vers des serveurs non identifiés. C'est 14 fois plus que Steam ou encore NVIDIA GeForce Experience sur la même durée. Pour l'heure, il est encore difficile d'affirmer que ce transfert de données est la source des problèmes de surchauffe du processeur. Toutefois, en l'absence d'information viable sur la nature des tâches de l'application et des données envoyées, son utilisation peut s'avérer préoccupante.

Source : Hot Hardware