Huawei copie Apple et Microsoft, un processeur ARM équipera son prochain PC portable

Huawei planche sur un ordinateur portable équipé d'un SoC Kirin et reposant par conséquent sur une technologie ARM. Une démarche qui n'est pas sans rappeler ce qu'ont fait récemment Microsoft et Apple en intégrant l'architecture ARM à leurs ordinateurs.



En matière de processeur, Huawei a toujours fait confiance à Intel pour ses PC portables, et plus récemment à AMD. Mais le géant chinois devrait bientôt offrir une autre alternative à ses utilisateurs, puisque la fiche technique d'un PC fonctionnant à l'aide d'un SoC Kirin a été repérée. Soit le même type de processeur qui équipe les smartphones Android de Huawei et Honor.

Néanmoins, ce PC portable n'est pas le premier à reposer sur une technologie ARM. Avant lui, on compte notamment la Surface Pro X de Microsoft, ou les récents MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini d'Apple. De quoi y voir la fin des haricots pour Intel et AMD ?

Huawei proposera bientôt son premier PC portable sous ARM

À l'instar d'Apple et Microsoft donc, Huawei s'intéresse à son tour l'architecture ARM pour équiper ses PC. Une fuite provenant d'un utilisateur de Weibo dévoile la fiche technique d'un ordinateur portant le nom de Qingyun L410. La principale particularité de ce PC ? Il palpite à l'aide d'un Kirin 990, un SoC que l'on retrouve notamment sur les P40, P40 Pro et P40 Pro+.

En clair, et contrairement aux autres ordinateurs de la marque, Windows 10 est absent de la machine. Le portable tourne à l'aide de la distribution Linux “Deepin OS 20”, mais il semble qu'une migration vers HarmonyOS soit possible à l'avenir. Le Qingyun L410 est équipé de 8 Go de RAM et d'un SSD de 512 de Go pour le stockage.

Quant à l'écran, il fait 14″ et offre une définition maximale de 1080p. Enfin, en toute logique, le Kirin 990 devrait apporter une connectivité 5G au portable de Huawei. Si le prix de l'appareil n'a pas encore été annoncé, puisque Huawei n'a même pas encore officialisé son existence, un prix inférieur à celui du MateBook 14 est envisagé.

En réalité, ce n'est pas le premier PC Huawei équipé d'un processeur ARM. En novembre dernier, un PC de bureau appelé MateStation B515 et équipé d'un processeur custom HiSilicon ARM Kunpeng 920 3211K avait fait surface. Les constructeurs de PC seraient-ils en train de lâcher l'architecture x86/x64 classique au profit de l'ARM ? Il est encore un peu tôt pour sonner le glas, mais les deux géants que sont Intel et AMD ont du souci à se faire face à cette montée en puissance.

