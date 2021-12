Intel Core i3-12100 Alder Lake : le processeur explose le Ryzen 3300X dans les premiers benchmarks

Un nouveau processeur Intel de la génération Alder Lake est déjà apparu dans de premiers benchmarks avant son lancement. Le Core i3-12100 a déjà été comparé à son concurrent principal chez AMD, et la puce Intel semble plus puissante.

Intel a dévoilé le 4 novembre dernier une nouvelle génération de processeurs Alder Lake, en commençant par les versions overclockables K et KF. Le géant américain a donc lancé 6 processeurs différents, dont le surpuissant Intel Core i9-12900K qui explose la concurrence sur le haut de gamme comme nous avions pu le voir sur notre test.

Intel prévoit de lancer bientôt de nouveaux processeurs plus abordables, dont le Core i3-12100. De premiers benchmarks ont déjà tout dévoilé de la puce qui arrivera d’ici quelques mois. Contrairement aux autres processeurs haut de gamme d'Alder Lake, le Core i3-12100 ne dispose pas de la nouvelle conception hybride. Cela signifie que la puce est équipée de quatre cœurs avec Hyper-Threading Golden Cove d'Intel, alors que les autres puces offrent aussi des cœurs Gracemont, plus économes en énergie.

Le Core i3-12100 est plus puissant que la concurrence en jeu

D’après les benchmarks partagés par le site chinois XFastest, le Core i3-12100 est classé avec un TDP 60W PL1 et 77W PL2. Cela signifie que le Alder Lake est directement en concurrence avec les Ryzen 3 d'AMD, et plus précisément les Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100 qui sont eux à 65W. Le Core i3-12100 fonctionne à une fréquence de base de 3,3 GHz, mais XFastest a découvert qu’il était capable de monter jusqu’à 4,3 GHz en boost sur un seul cœur.

Comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessous, le Core i3-12100 se débrouille mieux en gaming que les puces d’AMD. Sur Cyberpunk 2077, le processeur d’Intel prend l’avantage en 1080p quand les technologies DLSS ou RT de Nvidia sont activées. Sur CS:GO, le processeur fait également un peu mieux, puisqu’il parvient à atteindre 255 FPS, soit 20 FPS de plus que le Ryzen 3 3300X, et 25 de plus que le Ryzen 3 3100.

Sur des benchmarks traditionnels tels que 3DMark, la puce d’Intel prend également l’avantage en devançant d’une courte tête les processeurs concurrents d’AMD. Elle culmine à plus de 23 000 points sur Fire Strike, tandis que le Ryzen 3 3300X se contente de 22 000 points.

Le Core i3-12100 se débrouille également mieux en productivité

D’après d’autres benchmarks plus axés sur la productivité, le Core i3-12100 d’Intel se démarque également de la concurrence. Sur PCMark, le processeur domine dans les catégories Essentials, Productivity et Digital Content Creation avec une forte avance.

Le Core i3-12100 a également l’avantage dans le célèbre benchmark CineBench R23, avec un score de plus de 1500 points en single-core, et 8500 points en multi-core, contre 1250 points en single-core et 6750 points en multi-core pour le Ryzen 3 3300X d’AMD.

Néanmoins, la puce d’Intel n’a pas l’avantage dans tous les domaines. En effet, sur le benchmark Z-Zip, qui simule la compression et la décompression de fichiers, malgré une courte avance en situation de compression, le Core i3-12100 est distancé en décompression par les deux autres processeurs d’AMD.

Le Core i3-12100 chauffe moins que les processeurs d’AMD

XFastest conclut son test par des mesures de la température des processeurs. AIDA64 CPU dévoile que le Core-13-12100 ne dépasse pas les 45 degrés, contre plus de 60 degrés pour le Ryzen 3300X. De son côté, AIDA64 FPU annonce une température moyenne de 55 degrés, contre 75 degrés pour le processeur concurrent d’AMD.

Le processeur d’Intel a également une consommation d’énergie inférieure dans le test AIDA64 CPU, avec un TDP de seulement 38 W, contre 50 W pour le Ryzen 3300X. Néanmoins, sur AIDA64 FPU, c’est le processeur d’AMD qui consomme le moins, avec 61 W contre 64 W pour le Core i3-12100. D’après XFastest, le processeur d’Intel devrait être lancé aux alentours de 130 dollars, soit beaucoup moins que le Ryzen 3300X qui est souvent proposé à plus de 300 euros. Cependant, on imagine que le processeur d’Intel sera commercialisé un peu plus cher à cause de la pénurie mondiale de composants, qui tire les prix de toute l’industrie vers le haut.

On peut donc en conclure que le Core i3-12100 ropose un rapport qualité/prix bien plus intéressant sur le segment bas de gamme que les solutions d’AMD. Le géant américain devrait bientôt contre-attaquer avec de nouvelles puces Ryzen Zen 3 et Zen 4 en 2022.

Source : XFastest