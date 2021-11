Test Intel Core Alder Lake : que valent les processeurs de 12e génération dans les jeux vidéo ?

Bénéficiant d'une nouvelle architecture qualifiée d'hybride, regroupant deux types différents de cœurs, les nouveaux processeurs Alder Lake d'Intel arrivent enfin sur le marché. Reste toutefois à savoir ce que ces Core de douzième génération ont réellement dans le ventre, et s'ils parviennent enfin à concurrencer les Ryzen d'AMD dans les jeux vidéo.

Les processeurs Alder Lake ont été officialisés il y a quelques jours par Intel, et tous les détails techniques les concernant sont déjà connus. Le constructeur avait même pris soin de publier à cette occasion les résultats d'un certain nombre de tests de performances, glorifiant bien entendu ses nouveaux processeurs de bureau, présentés comme les plus rapides du marché grand public. Nous avons donc voulu vérifier par nous même si ces annonces étaient réelles, si ces Core de 12e génération bénéficiant d'une nouvelle architecture hybride remettaient bel et bien Intel sur les rails face à AMD et ses Ryzen, et si l'on pouvait se fier (ou pas) aux rumeurs concernant la consommation d'énergie élevée de ces CPU.

Une fois n'est pas coutume, nous nous sommes associés à notre confrère Igor's Lab pour réaliser les tests et mesures sur ces nouveaux processeurs Alder Lake d'Intel. Trois modèle sur les six annoncés par le constructeur sont donc passés sur le banc de test, à savoir les Core i5-12600K, Core i7-12700K et Core i9-12900KF. Les modèles manquants n'étant que les déclinaisons avec/sans iGP de ces trois modèles (K pour les modèles équipés d'un iGP, KF pour les versions qui en sont dépourvues), c'est suffisant pour connaitre les performances de l'ensemble de la gamme actuellement disponible au catalogue du constructeur. Ils ont été confrontés aux Core de la génération précédente (Core i9-11900K, Core i7-11700K, Core i5-11600K) ainsi qu'aux Ryzen concurrents les plus rapides (Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X). Les Core i5-12600K, Core i7-12700K et Core i9-12900KF ont par ailleurs été testés avec des réglages PL1 de 241W, 241W et 150W, afin de respecter les recommandations d'Intel (ce sont aussi les réglages par défaut des BIOS des cartes mères). Le Core i9-12900KF a également été testé avec un PL1 de seulement 125W, l'objectif étant de pouvoir le comparer à TDP identique avec les Core i7-12700K et Core i9-12900KF.

Le protocole de test

Les processeurs Alder Lake inaugurent un nouveau socket LGA 1700 qui vient remplacer socket LGA 1200 utilisé jusqu'à présent par Intel. Il est donc impossible d'utiliser la même carte mère pour tester les deux générations de processeurs Core, d'autant que cette Gen12 est également la première à pouvoir utiliser de la mémoire DDR5 (tout en restant compatible avec la DDR4). Le choix de la plateforme s'est donc porté sur une carte mère MSI MEG Z690 Unify accompagnée par 2 x 16 Go de mémoire Corsair Dominator DDR5-5200. Côté processeurs Intel Gen11, c'est une carte mère MSI MEG Z590 Unify qui s'est prêtée au jeu, accompagnée par 2x 16 Go de mémoire Corsair Vengeance DDR4-4000, cadencée à 3733 MHz pour l'occasion. Enfin, la plateforme dédiée AMD se compose d'une carte mère MSI MEG X570 Godlike et de 2 x 16 Go de mémoire Corsair Vengeance DDR4-4000 cadencée à 3800 MHz pour conserver un ratio 1:1.

Une carte graphique MSI Radeon RX 6900XT Gaming X OC, une alimentation Be Quiet! Dark Power Pro 12 de 1200 watts et deux SSD de 2 To (un MSI Spatium M480 et un Corsair MP660 Pro XT) complètent le tout. Le refroidissement est enfin confié à un système de refroidissement liquide reposant sur un waterblock Aqua Computer Cuplex Kryos Next personnalisé, et l'ensemble prend place dans un boîtier semi-ouvert Raijintek Paean. Les tests ont été réalisés sous Windows 11 Pro, avec les derniers patchs et mises à jour disponibles ainsi que les pilotes graphiques les plus récents.

Un total de 10 jeux compose notre panel de test afin qu'il soit le plus représentatif possible. Deux d'entre-eux utilisent l'API Vulkan (Ghost Recon Breakpoint et Wolfenstein: Youngblood), les autres reposant sur DirectX 12 (Anno 1800, Borderlands 3, Control, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus Enhanced Edition, Shadow of the Tomb Raider et Watch Dogs Legion). L'objectif étant de mesurer les performances des processeurs et aucunement de la carte graphique, tous les titres ont été testés en 720p, 1080p (Full HD) et 1440p (QHD) afin de stresser le plus possible le CPU. Dans tous les cas, les paramètres graphiques des différents jeux ont été réglés au maximum, sans DXR activé toutefois.

Quelles performances en jeu en 720p ?

Si les Core Gen11 précédents étaient d'une manière générale à la traine dans les jeux face aux Ryzen 5000 Series et leur architecture Zen 3, force est de constater qu'Intel est parvenu à totalement renverser les choses avec ses nouveaux processeurs Alder Lake et leur architecture hybride ! Le petit Core i5-12600K est ainsi plus rapide qu'un Core i9-11900K, tandis que le Core i7-12700K et a fortiori le Core i9-12900KF se placent devant tous les Ryzen. La différence entre le Core i9-12900KF et le Ryzen 9 5950X atteint en moyenne environ 7%, mais on remarque également que le réglage PL1 n'a quasiment pas d'impact sur les performances du Core i9-12900KF. Nous verrons un peu plus loin ce que cela signifie…

L'autre surprise concernant ces Core Alder Lake est à chercher du côté des “Low IPS”, c'est à dire le nombre minimal d'images par seconde atteint en jeu. Le Core i5-12600K fait ici aussi aussi bien que les meilleurs Ryzen 5000 Series, et les Core i7-12700K et i9-12900KF améliorent de respectivement 5% et quasiment 11% les FPS minimum en jeu ! Autrement dit, dans les séquence de jeu les plus “CPU limited”, ces nouveaux processeurs Alder Lake se montrent sensiblement plus rapides que tout ce qui existe actuellement sur le marché.

Si l'on écoute les rumeurs récentes à leur sujet, on pourrait craindre que ces excellentes performances se fassent au détriment de la consommation. Pourtant, nos testent tendent à montrer que celle-ci reste raisonnable, et même inférieure à celle des Ryzen 9. Mieux encore : si l'on se penche sur le ratio watts consommés / images affichées par seconde, les Core Alder Lake sont réellement dans le haut du panier. En plus de consommer peu, ils bénéficient d'une excellente efficacité énergétique.

Revenons rapidement sur le Core i9-12900KF. Modifier le réglage de sa consommation maximale autorisée sur le long terme (PL1) sur 125W (son PBP – Processor Base Power) ou 241W (son MTP – Maximum Turbo Power) ne change au final pas grand chose, puisque la consommation moyenne varie de moins de 2 watts, pour des performances quasiment identiques. On peut donc en déduire qu'en jeu, la limite de consommation n'est que purement théorique et qu'en pratique, elle n'est jamais atteinte.

Quelles performances en jeu en Full HD (1080p) ?

Augmenter la définition fait logiquement diminuer les performances, mais la RX 6900 XT utilisée pour les tests est suffisamment puissante pour ne pas représenter l’élément limitant en Full HD. Autrement dit, dans cette définition c'est une nouvelle fois le processeur qui limitera les performances. Et tout comme en 720p, Alder Lake se montre le plus rapide en 1080p, les Core i7-12700K et Core i9-12900KF dépassant tous les Ryzen. Plus précisément, ces deux nouveaux processeurs sont respectivement 1% et 3% environ plus performants que le plus rapide des CPU d'AMD : la différence s'atténue donc par rapport au 720p, mais reste toujours visible. Le Core i5-12600K fait quant à lui jeu égal avec les meilleurs processeurs Ryzen, et se place devant le Core i9-11900K, pourtant fer de lance de la gamme précédente d'Intel.

Une nouvelle fois, le principal point fort de ces nouveaux processeur Alder Lake se situe au niveau du framerate minimum : comme en 720p, les Core i7-12700K et Core i9-12900KF sont sensiblement plus rapide que leurs concurrents, avec un framerate minimum supérieur de respectivement 6% et 9% par rapport au Ryzen 9 5950X. Mais cette fois-ci, même le “petit” Core i5-12600K surpasse le processeur d'AMD, avec une marge de 2% environ. Inutile de préciser que la génération précédente de processeurs Intel est également dépassée, le Core i9-11900K se plaçant derrière le Core i5-12600K…

En 1080p comme en 720p, la consommation de ces Core Alder Lake reste raisonnable, inférieure dans tous les cas çà celle des Ryzen 9 5900X et 5950X. Avec des performances supérieures comme nous venons de le voir, on arrive en toute logique à un ratio “watts par IPS” globalement à l'avantage de ces nouveaux processeurs Intel. Seul le Ryzen 5 5600X arrive à se positionner à leur hauteur, mais celui-ci ne parvient pas à suivre la cadencé côté performances. Une nouvelle fois, Alder Lake impressionne donc pour son excellente efficacité énergétique.

Quelles performances en jeu en QHD (1440p) ?

Passer en 1440p (QHD) tend sans surprise à lisser les différences entre les processeurs, en tout cas tant que l'on considère les modèles de milieu ou de haut de gamme. Pourtant, on arrive encore à voir que les nouveaux CPU Alder Lake d'Intel tiennent toujours la dragée haute à leurs concurrents, même si l'avance s'amenuise peu à peu. Le Core i5-12600K est ainsi globalement aussi rapide que les Ryzen 9 5900X et 5950X, alors que les Core i7-12700K et Core i9-12900KF sont à peine plus rapide que les modèles d'AMD, avec une avance de 1% à 2%.

Encore une fois, la différence est plus importante lorsque l'on s'intéresse au framerate minimum : ainsi, tous les Core de douzième génération se montrent plus rapides que leurs Ryzen 5000 Series, avec des performances supérieures de 2% à 6% suivant les modèles. Et une fois encore, l'avance sur les Core de la génération précédente est importante. Ces CPU Alder Lake sont donc particulièrement performants en jeu vidéo, offrant tout particulièrement une augmentation du framerate minimum, en plus de performances moyennes en hausse.

Terminons par la consommation de ces processeurs en 1440p. Comme dans les définitions inférieures, les Alder Lake s'en sortent très bien, avec des consommations moyennes sensiblement inférieures à celles des Ryzen, à l'exception du Ryzen 5 5600X. Les Core de la génération précédente ne jouent clairement pas dans la même catégorie, avec des consommations largement supérieures aux petits nouveaux, confirmant au passage qu'Intel a fait tout ce qu'il a pu avec sa finesse de gravure en 14 nm mais qu'il était plus que temps de passer à l'Intel 7. Le constat est bien entendu identique du côté de l'efficacité énergétique : ces nouveaux Core Alder Lake sortent victorieux, et seul le Ryzen 5 5600X se montre capable de se hisser à leur hauteur dans ce test.