Instagram : vous pouvez streamer depuis votre PC, voici comment faire

Instagram permet désormais de lancer un live depuis un autre appareil que leur smartphone, comme un PC par exemple. Pour ce faire, le réseau social a lancé un tout nouveau service baptisé Instagram Live Producer. On vous explique comment cela fonctionne.

Instagram, l'application la plus téléchargée au monde en 2022, se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités. On sait par exemple que des NFT doivent arriver prochainement, tandis qu‘un système de vérification de l'âge de l'utilisateur via la caméra du smartphone est également en préparation.

Instagram a également donné la possibilité aux utilisateurs de s'abonner aux comptes de leurs influenceurs préférés. Une manière pour les instagramers d'obtenir des revenus supplémentaires et pour les fans de bénéficier d'expériences et contenus exclusifs.

Instagram lance Live Producer

Or, ce vendredi 8 juillet 2022, Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée Instagram Live Producer. Cet outil permettra aux créateurs de contenus de faire du streaming via un ordinateur de bureau, en passant notamment via des logiciels tiers dédiés comme OBS ou Streamlabs. Pour ce faire, Instagram fournira une clé de streaming à entrer dans votre logiciel.

Comme le rappellent les équipes d'Instagram, jusqu'à présent les créateurs pouvaient uniquement lancer un live Instagram depuis leurs smartphones. Désormais, avec Instagram Live Producer, le streaming sur Instagram fonctionnera comme sur d'autres plateformes comme Twitch ou YouTube. Les utilisateurs seront libres d'utiliser d'autres matériels de captation et d'autres microphones que ceux offerts par leur smartphone. Avant de lancer un stream via Instagram Live Producer (la fonctionnalité est accessible via le site Instagram.com), l'appli vous recommande d'adopter les spécifications techniques suivantes pour votre live :

Pour le format vidéo

9 x 19 ratio

720p 30 FPS

Définition : 1280 x 720 (HD)

Plage de débit binaire : 2 250 – 6 000 Kbbps

Pour le format audio

Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz

Disposition des canaux : Stéréo

Débit binaire : jusqu'à 256 Kbbps

Comment lancer un live Instagram depuis son PC

Voyons ensemble les différentes étapes à suivre pour lancer un stream Instagram depuis un PC :

Rendez-vous sur Instagram.com et cliquez sur l'icône + en haut à droite et sélectionnez En Direct dans le menu déroulant Renseignez le titre du live et sélectionnez votre public (Practice pour un test, Public pour une diffusion auprès de vos abonnés). Sur l'écran suivant, vous trouverez l'URL unique de votre live et votre clé de stream Ceci fait, lancez le logiciel de streaming de votre choix (OBS, Streamlabs, etc.). Cherchez l'endroit où saisir votre URL et votre clé de stream, renseignez-les pour ajouter Instragram Live comme point de terminaison du streaming Configurez votre flux comme vous l'entendez (il est conseillé de suivre les recommandations techniques mentionnées précédemment) et lancez votre stream Sur Instagram.com, vous pourrez avoir un aperçu de l'apparence de votre stream via la visionneuse Live Producer Si tout vous convient, il suffira de cliquer sur Go Live en haut à droite pour démarrer la diffusion

Notez que cette fonctionnalité est en cours de déploiement, il est donc possible que vous n'y ayez pas encore accès. Si c'est le cas, il faudra faire preuve d'un peu de patience.