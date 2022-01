Instagram : les abonnements payants débarquent sur la plateforme pour les influenceurs

Les utilisateurs d'Instagram les plus populaires peuvent désormais vous faire payer si vous voulez accéder leur contenu, une décision qui semblait prédestinée dès le moment où Facebook (qui s'appelle désormais Meta) a acquis l'application de partage de photos.

Les utilisateurs américains d'Instagram pourront bientôt s'abonner à un petit nombre de créateurs et d'influenceurs pour accéder à des contenus et des fonctionnalités exclusifs. Dans un billet de blog, l'entreprise indique qu'elle lance un test d'abonnements aux États-Unis, et que d'autres créateurs seront ajoutés dans les semaines à venir.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attendions ces abonnements payants, puisque nous en avions entendu parler dès l’année dernière. Selon la société, cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour soutenir les créateurs et leur permettre de « monétiser et de se rapprocher de leurs followers grâce à des expériences exclusives ».

Comment va fonctionner le système d’abonnement sur Instagram ?

Comme sur Twitch et YouTube, les abonnés qui décident de suivre un créateur recevront un badge violet à côté de leur nom d'utilisateur. Les créateurs peuvent notamment voir ce badge dans les commentaires, les messages et ailleurs. S'ils le souhaitent, ils pourront ainsi consacrer davantage d'attention à leurs abonnés. De plus, les « Subscribers lives » et « Subscribers stories » permettront aux créateurs de publier des émissions en direct et des stories exclusivement destinées à leurs abonnés.

Les tarifs de ces abonnements varieront d’un créateur à l’autre, chacun d'entre eux pouvant choisir le prix de son abonnement. Le prix de l'abonnement va de 0,99 dollar par mois à 99,99 dollars par mois.

Pour l’instant, seuls 10 influenceurs américains sont éligibles, mais d’autres seront ajoutés bientôt. Parmi eux, on retrouve notamment l'acteur et influenceur @alanchikinchow, le basketteur @sedona._, l'astrologue @alizakelly, la danseuse/actrice/modèle @kelseylynncook, le créateur numérique @elliottnorris, le médaillé d'argent olympique @jordanchiles, le gymnaste et créateur @jackjerry, le coach spirituel et artiste @bunnymichael, le créateur XR @donalleniii ainsi que le créateur numérique @lonnieiiv.

La fonctionnalité ne devrait pas arriver en France avant un bon moment. En attendant, les utilisateurs français seront bientôt ravis de voir arriver l’ordre chronologique du fil d’actualité en 2022.

