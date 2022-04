Play Store : Instagram est l’application la plus téléchargée au monde, TikTok domine en Europe

Le dernier rapport de Sensor Tower révèle les applications les plus populaires dans le monde au premier trimestre 2022. Toutes plateformes confondues, c’est TikTok qui a été la plus téléchargée. Mais sur le Play Store, la première place revient à Instagram, bien que son rival chinois domine sur les marchés européens et américains.

En 2020, TikTok a bousculé un classement des applications les plus téléchargées sclérosé depuis des années. En l’espace de quelques mois, le réseau social chinois s’est hissé sur le podium des applications les plus populaires sur Android et iOS, jusqu’à même dépasser Google en devant le site plus visité au monde. Début 2022, le phénomène se confirme. Toutes plateformes confondues, TikTok est l’application la plus téléchargée au monde entre janvier et mars de cette année, nous apprend le dernier rapport de Sensor Tower.

Avec 3,5 milliards de téléchargements, cette dernière est également la seule application n’appartenant pas à Meta à être présente dans le top 5. Indéniablement, TikTok est donc devenu une adversaire de taille pour les réseaux sociaux ancrés depuis des années. Mais sa domination est toujours contestée par les géants du secteur. En effet, sur Android, le classement est quelque peu différent. À l’échelle mondiale, c’est Instagram qui occupe la première place du podium.

Sur Android, le combat fait rage entre TikTok et Meta

Pour autant, TikTok n’a pas dit son dernier mot que l’application reste numéro 1 en Europe et aux États-Unis. Bien que chinois, le réseau social n’est pas encore en tête du classement en Asie, marché là encore dominé par Instagram et Facebook. Globalement, le classement est relativement similaire d’une région à l’autre, en plaçant TikTok et les applications Meta en haut du panier.

Du côté des jeux, Garena Free Fire se hisse à la première place au niveau mondial en ce début d’année. De notre côté du globe, c’est Subway Surfers qui remporte la palme de la popularité. Candy Crush, PUBG Mobile et Roblox continuent bien entendu d’apparaître dans la liste. Au total, Sensor Tower compte 28,3 milliards de téléchargements sur le Play Store depuis le 1er janvier, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2021.