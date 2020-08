Instagram : un QR Code peut mener directement à votre profil

Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité actuellement en cours de déploiement : la possibilité de partager un QR Code qui mène directement à votre profil. Pour le scanner, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir l’application, puisque les applications photos tierces pourront aussi les lire. La chose pourrait être utilisée par les professionnels et les particuliers pour partager des informations ou gagner des followers.

Les QR Codes font pleinement leur entrée sur Instagram. Alors que la chose est déjà disponible sur la version japonaise de l’application depuis plusieurs mois, elle se déploie désormais à travers le monde. Dorénavant, il sera possible de partager votre profil via un QR Code.

Pour se faire, il faudra aller dans les options et trouver le menu QR Code. Un code sera généré et le scanner mènera directement à votre profil. Pratique pour les commerces, par exemple, qui pourront afficher ce code sur leur devanture afin de donner des informations supplémentaires. On pense par exemple aux restaurants, qui en lieu et place d’un menu physique pourraient proposer un menu dématérialisé en forme de post Instagram. Une manière d’appliquer les gestes barrière en ces temps de coronavirus.

Une utilisation plus organique

Il existait déjà une fonctionnalité similaire, nommée Nametag, qui permettait de partager rapidement son profil. Cependant, la chose ne fonctionnait qu’au sein d’Instagram qu’il fallait ouvrir pour scanner le code. Le QR Code va plus loin, en rendant la chose plus facile pour les utilisateurs. De plus, il se veut plus organique. En effet, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir l’application pour scanner un QR Code. Si vous en voyez un, il suffira d’ouvrir votre appareil photo ou une application tierce pour l’analyser. Une fois fait, Instagram s’ouvrira automatiquement sur votre téléphone.

Comme le notre The Verge, Twitter était auparavant le seul réseau social compatible avec les QR code classiques. Tous utilisent en effet un système interne, qui permet d’accéder à des profils en passant directement par l’application. Désormais, Instagram s’ouvre un peu plus et pourrait être suivi par d’autres.

Source : The Verge