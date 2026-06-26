Instagram s’installe désormais là où on ne le voulait pas vraiment

Instagram ne veut plus se limiter à votre poche. La plateforme vise désormais un terrain bien plus vaste, partagé avec ceux qui vous entourent.

Instagram
Crédits : 123RF

Les réseaux sociaux se battent chaque jour pour capter la moindre minute de notre attention. Pensés pour le smartphone, ils nous suivent partout, dans les transports comme dans la salle d'attente. Ce modèle ultra-mobile a fait leur force pendant des années. La concurrence de YouTube et des plateformes de microdramas pousse pourtant les acteurs du secteur à chercher de nouveaux terrains. Le groupe Meta le sait bien. Ses applications, comme le montrent Facebook, WhatsApp et Instagram qui ont perdu 20 millions d'utilisateurs en trois mois, donnent déjà des signes d'essoufflement après une longue période de croissance ininterrompue.

Dans ce contexte, Instagram tente une manoeuvre inattendue avec son application pour téléviseurs connectés. Le réseau social de Meta cherche depuis plusieurs mois à retenir ses membres bien plus longtemps. Les nouvelles règles d'Instagram contre les contenus peu originaux allaient déjà dans ce sens. Cette fois, la plateforme vise directement le plus grand écran de la maison. Beaucoup le pensaient encore à l'abri de ce genre de vidéos verticales et virales.

Instagram pousse désormais ses vidéos sur les téléviseurs connectés

Instagram déploie cette semaine plusieurs nouvelles fonctions pour son application TV. Celle-ci tourne sur Amazon Fire TV, Google TV et les téléviseurs connectés de Samsung. Selon le média The Verge, les utilisateurs accèdent désormais aux Reels verticaux, aux Stories éphémères et à des vidéos horizontales proches de YouTube. Une option permet aussi de diffuser une vidéo depuis le smartphone vers le grand écran du salon. La firme prépare en plus des chaînes dédiées et un espace entièrement réservé aux contenus grand format.

Instagram veut surtout aller vers des séries plus longues et un vrai contenu épisodique. Le réseau social revendique aujourd'hui 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Ce réservoir colossal l'aide à viser le marché des microdramas, estimé à 14 milliards de dollars (environ 13 milliards d'euros) d'ici la fin de l'année. Tessa Lyons, vice-présidente produit de la plateforme, présente le format court comme une porte d'entrée vers des récits beaucoup plus développés. Le pari reste pourtant délicat. Personne ne consomme l'appli comme on regarde YouTube, encore solidement installé dans les salons américains.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Acer Swift Go 14 : avec 250 € de réduction, cet excellent PC portable avec écran OLED passe à petit prix !

Les prix continuent de chuter à l’occasion du Prime Day. Nous avons trouvé une belle offre sur le puissant Acer Swift Go 14 qui passe à 599 € au lieu…

Drone DJI Mini 3 Fly More Combo : le pack ultra complet est à -40% pour le Prime Day

Vous cherchez un petit drone pas cher mais complet qui permet de faire des vidéos et photos d’excellente qualité ? Ne cherchez plus, voici une offre immanquable sur le DJI…

Test Fiido C11 Pro : un vélo chic et abordable

Fiido est une marque asiatique désormais solidement établie en Europe et qui développe une large gamme de vélos à assistance électrique qui se caractérisent par leur excellent rapport qualité/prix. Le…

AirPods Max USB-C : près de 200 € de réduction sur l’incroyable casque d’Apple, vite !

C’est déjà le troisième (et avant-dernier) jour du Prime Day sur Amazon. Vous connaissez la musique : des prix super bas réservés aux abonnés Prime. Pour cette fois-ci, nous avons…

Quels sont les meilleurs badges télépéage ? Notre sélection des abonnements à choisir

Fulli, Ulys, ou encore Bip&Go, les solutions de télépéage permettent de gagner du temps quand on roule sur l’autoroute. L’offre est assez diversifiée, mais tous les abonnements proposés par ces…

La souris gaming Logitech G502 Hero passe est à 28 € seulement, mais il va falloir faire vite !

Les bons plans continuent sur Amazon, et c’est maintenant au tour de la souris gaming Logitech G502 Hero d’être à prix cassé. Vous pouvez ainsi l’avoir à 28,49 € alors…

Si vous recevez cet appel d’Enedis, raccrochez immédiatement

Les arnaques par téléphone se multiplient et changent sans cesse de visage. Cette fois, les escrocs empruntent l’identité d’Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français. Leur objectif reste toujours le…

GTA 6 : date de sortie, prix, plateformes… le point sur toutes les infos

GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète. Un titre dont l’ampleur est inédite dans l’histoire du jeu vidéo. Dans ce dossier, on a compilé…

Un grand fabricant lâche une mauvaise nouvelle sur les prix de la RAM, préparez-vous au pire

Les prix de la RAM s’envolent depuis des mois, portés par la demande folle de l’intelligence artificielle. Un géant des composants livre désormais ses prévisions, et elles sont mauvaises. Le…

Soldes : le puissant Lenovo IdeaPad Slim 3 avec 1To de stockage passe à moitié prix avec ce code !

Vous attendiez les Soldes pour trouver un puissant ordinateur portable à prix cassé ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15 pouces…