Instagram fait le plein de nouveautés, un malware efface les disques durs Western Digital, le récap’

Instagram permet enfin de publier photos et vidéos depuis la version PC, les disques durs de Western Digital sont la cible d’un dangereux malware, un Youtubeur détruit le tableau de bord de sa Tesla model 3 pour tester sa voiture électrique, c’est le récap’ du jour !

Vous pouvez enfin publier photos et vidéos sur Instagram depuis votre PC

Au gré des années, Instagram n'a cessé de se doter de nouvelles fonctionnalités. On note par exemple le filtre automatique des messages privés injurieux, la possibilité de masquer le compteur de likes, ou encore le lancement d'Instagram Lite, la version allégée de la célèbre application. Mais jusqu’à présent, si les utilisateurs souhaitaient retoucher leurs photos sur PC, il fallait faire preuve d'ingéniosité pour publier des photos sur Instagram depuis le PC. Après 11 ans de carrière, Instagram s'apprête enfin à proposer cette fonctionnalité à ses utilisateurs, qui pourront donc publier leurs photos et vidéos depuis la version PC du service. Si aucune date n’a encore été évoquée, Instagram a annoncé que cette fonctionnalité était actuellement en phase de test auprès d’une poignée d’utilisateurs.

Les disques durs de Western Digital sont la cible d’un dangereux malware

D’après Western Digital, un logiciel malveillant effacerait actuellement toutes les données des serveurs de stockage NAS “My Book Live” à distance. Pour ceux qui ne connaissent pas, un My Book Live est un périphérique de stockage connecté au réseau qui permet d'accéder à des fichiers, comme des vidéos ou des photos, et de gérer des appareils à distance. Certains utilisateurs ont en effet perdu toutes leurs données, et d’autres se retrouvent même face à une page réclamant un mot de passe inconnu. Pour éviter de perdre toutes vos données, Western Digital recommande de déconnecter tous vos périphériques d’Internet en attendant que le malware soit neutralisé.

Un conducteur casse l’ écran de contrôle de sa Tesla afin de voir si sa Model 3 peut encore rouler

Tesla a récemment renouvelé ses modèles les plus populaires, notamment sa Model 3 qui bénéficie de certaines des nouveautés proposées avec la Model S Plaid dont nous avons publié une présentation complète. Parmi ces points communs entre les deux véhicules électriques se trouve le superbe écran de contrôle, qui ne sert pas qu’à regarder des films ou jouer à Cyberpunk 2077, mais surtout à contrôler l’ensemble des fonctions du véhicule. Un Youtubeur a publié une vidéo dans laquelle on le voit complètement démolir l’écran de sa Model 3 2021 flambant neuve, afin de découvrir si la voiture continuera de rouler et de fonctionner normalement. Suite au succès du test, il explique que non seulement la voiture fonctionne, mais qu’elle accepte aussi les sollicitations de la part de l’application mobile où toutes les commandes sont accessibles. Il prouve ainsi que l’écran de contrôle n’est qu’un écran et que le vrai cerveau de la Model 3 n’est pas dedans.

