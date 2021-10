Instagram : publier ses photos et vidéos depuis un ordinateur est enfin possible

Instagram vient d'annoncer l'arrivée ce 21 octobre d'une fonctionnalité longtemps réclamée par les utilisateurs : la possibilité de poster des photos et des vidéos directement depuis la version PC d'Instagram. Jusqu'alors, il était uniquement possible de publier depuis l'application Android ou iOS du réseau social.

Instagram sort tout juste de la polémique autour de ses effets sur la santé mentale des adolescents. Peut-être dans l'espoir de mettre cette histoire définitivement derrière lui, le réseau social vient d'annoncer l'arrivée d'une multitude de fonctionnalités entre ce mardi 19 octobre 2021 et le 21 octobre.

En premier lieu, Instagram va enfin permettre de publier des photos et des vidéos depuis la version PC de l'application ! Cette fonctionnalité demandée depuis des lustres par la communauté était en phase de test auprès d'une poignée d'utilisateurs depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment retoucher leurs clichés sur Photoshop ou d'autres logiciels de retouche avant de les publier sur Instagram.

Instagram fait le plein de nouveautés en octobre 2021

Plus besoin de basculer ensuite les photos sur votre smartphone pour publier depuis l'appli, il suffira de se connecter sur la version desk pour diffuser vos contenus rapidement sur le réseau social. Une autre fonction a également fait son entrée ce mardi 19 octobre. Baptisée Collabs, elle permet de co-rédiger des posts et des Reels avec un autre utilisateur. Les posts Collabs sont publiés sur les deux comptes, apparaîtront dans le flux des deux comptes, et partageront le même nombre de likes et le même fil de commentaires.

Voici une fonctionnalité qui sera probablement appréciée pour mettre en place des partenariats entre Instagrameurs par exemple, ou pour effectuer des publications sponsorisées. Les Reels, l'équivalent des vidéos TikTok par Instagram, accueillent aussi de nouveaux outils baptisés Superbeat et Dynamic Lyrics.

Le premier “applique intelligemment des effets spéciaux au rythme de la chanson d'un utilisateur” tandis que Dynamic Lyrics “affiche des paroles en 3D qui suivent le groove” de la vidéo d'après les dires d'Instagram. Comme vous pouvez en douter, le déploiement de toutes ces fonctionnalités inédites sera progressif, à l'image des précédentes mises à jour d'Instagram. Dans ce cas, il faudra peut-être patienter quelques jours avant de pouvoir en profiter.