Les ventes d’iPhone 13 vont exploser, les nouveautés de Windows 11, c’est le récap’

iPhone 13 : le vide créé par Huawei permettrait à Apple d’exploser un nouveau record de ventes

L'analyste réputé Ming-Chi Kuo estime qu’Apple va capter une grosse part de la demande du segment haut de gamme, grâce à des nouveautés et une meilleure fiche technique, mais aussi grâce au “Huawei ban”. En effet, à en croire l'analyste, une grande partie des consommateurs tentés par les smartphones de haut de gamme étaient jusqu'ici clients de Huawei, avant que le constructeur n'écope de lourdes mesures de rétorsion de la part des États-Unis, lui faisant perdre sa licence Android. Privée du Play Store, son alternative App Gallery ne répond pas à l’attente des consommateurs et l'iPhone 13 arrive ainsi pile au bon moment pour capter la demande des déçus de la société chinoise dans le segment très haut de gamme. Au total, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux iPhone 13 dans le courant du mois de septembre ou d'octobre.

Microsoft dévoile toutes les nouveautés de Windows 11

Windows 11 est finalement officiel ! Lors d'une conférence en ligne, Microsoft a levé le voile sur toutes les nouveautés de son futur système d'exploitation, affirmant que “Windows 11 s'adaptera à vous et pas l'inverse”. De meilleures performances de Windows 11 par rapport à Windows 10 lors de la navigation web via Microsoft Edge ont été annoncées, et un nouveau design pour l'interface a été introduit. On y découvre notamment un menu Démarrer revu, des applis Android exécutées nativement, et des widgets intuitifs qui s’adaptent à vos habitudes. Enfin, Microsoft intégrera dans Windows 11 une nouvelle app basée sur Teams, au détriment de Skype.

Voici les pires mots de passe de 2020

Comme le veut la tradition, NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, vient de mettre à jour son TOP 200 des mots de passe les plus couramment utilisés en France durant l'année 2020. Après avoir publié un premier bilan en novembre 2020, l'entreprise a dévoilé son nouveau classement dont l’inévitable 123455 occupe toujours la première place, avec plus de 2 millions d'utilisateurs en France. Pour créer un mot de passe fort et sécurisé, il est conseillé de dépasser les 12 caractères, d’ajouter des majuscules, chiffres et caractères spéciaux et de prendre le réflexe de le changer en fonction de vos comptes. Les 20 premiers mots de passe les plus couramment utilisés en France sont mentionnés dans notre actualité, et si vous souhaitez découvrir la suite du classement, rendez-vous ici sur le site de NordPass.

