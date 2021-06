Tesla : il démolit l’écran de contrôle pour voir si sa Model 3 roule encore

Une vidéo publiée sur YouTube démontre que le tableau de bord de la Tesla Model 3 n’est pas nécessaire pour conduire la voiture électrique. L’écran a été cassé, puis décollé et déconnecté. Mais la voiture fonctionne encore. Il est même possible d’accéder aux fonctions embarquées depuis l’application mobile.

Tesla a récemment renouvelé ses modèles les plus populaires. C'est notamment le cas de la Model 3 qui bénéficie de certaines des nouveautés proposées avec la Model S Plaid dont nous avons publié une présentation complète. Parmi ces points communs entre les deux véhicules électriques se trouve le superbe écran de contrôle, positionné désormais horizontalement pour profiter de la nouvelle interface, ainsi que des contenus audiovisuels… et vidéoludiques.

Lire aussi – Tesla ouvrira le réseau Superchargeur aux autres marques en 2022, c’est confirmé

Cet écran ne sert pas qu’à regarder des films ou jouer à Cyberpunk 2077. Il sert surtout à contrôler l’ensemble des fonctions du véhicule. Activation d’Autopilot et des aides à la conduite. Lancement d’une playlist. Recherche d’itinéraire. Etc. Mais est-ce qu’il ne s’agit que d’un écran, ou s’agit-il d’un système tout-en-un, regroupant toute l’intelligence du véhicule ? Cette question, un youtubeur y a répondu en vidéo. Un document de 6 minutes que vous pouvez retrouver en fin de cet article.

Il démolit l'écran et la Tesla Model 3 roule encore !

Dans cette vidéo, le Youtubeur utilise une Model 3 2021 flambant neuve. Il sort même du parking d’un concessionnaire Tesla pour réaliser son test. Et il explique qu’il va marteler (au sens propre du terme) l’écran pour voir si la voiture continue de rouler et de fonctionner normalement. Après avoir assené plusieurs coups, l’écran dysfonctionne. Suivent d’autres coups plus forts, chacun amenant l’écran vers un stade plus critique : affichage de couleurs étranges, bris de verre et extinction. Le Youtubeur arrache même l’écran.

Et pendant ce temps, la voiture continue de rouler. Accélération. Virage. Freinage. Il arrête la voiture sur un parking. Il la laisse tranquille. Puis il la rallume et repart comme si de rien n’était. Il explique que non seulement la voiture fonctionne, mais elle accepte aussi les sollicitations de la part de l’application mobile où toutes les commandes sont accessibles. Il prouve ainsi que l’écran de contrôle n’est qu’un écran et que le vrai cerveau de la Model 3 n’est pas dedans. Évidemment, il fait remplacer l’écran… pour un coût de 1500 dollars.