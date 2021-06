De nouvelles infos sur GTA 6, la publicité fait rager les utilisateurs d’Android TV, le récap !

Installer Windows 11 quelle que soit la compatibilité de votre PC, les utilisateurs mécontents face à la dernière mise à jour d’Android TV, des détails divulgués sur GTA 6, c’est le récap’ du jour.

Vous savez malheureusement que l’équipe de France a tiré sa révérence face aux Suisses hier soir, mais d’autres actualités vous ont échappé depuis le week-end ? On vous dit tout dans le récap’ du jour.

Deux méthodes pour installer Windows 11 même si votre PC n'est pas compatible

Windows 11 sera disponible à la fin de l’année pour tout le monde, et la firme a donné des détails concernant la configuration minimale. Parmi les exigences requises, on trouve la présence d’une puce TPM (2.0 recommandée), dédiée à la sécurité, qui est présente sur tous les PC récents. Si toutefois votre vieille machine n’en dispose pas, Windows Latest indique qu’il existe deux moyens de contourner le problème. On vous explique les étapes à suivre dans notre actualité. Pour rappel, Windows 11 ne veut pas changer drastiquement l’expérience Windows 10, mais apporte tout de même son lot de nouveautés, notamment une refonte visuelle, ou encore la compatibilité avec les applications Android.

Lire : Windows 11, voici comment l’installer même si votre PC n’est pas compatible

Android TV affiche de la pub même sur les appareils les plus chers

Android TV est un système généralement apprécié des utilisateurs. Son interface claire et épurée ainsi que la multiplicité des applications proposées font que de nombreux constructeurs de téléviseurs optent pour l’OS. Mais la dernière mise à jour d’Android TV n’est visiblement pas au goût de tout le monde. En effet, en ajoutant de la publicité même sur les modèles les plus chers, Google a déclenché une vague de mécontentement sans précédent. L’application Android TV Home culmine actuellement à une étoile sur le Play Store, après avoir été assailli d’avis négatif par les utilisateurs de TV haut de gamme.

Lire : Android TV s’attire les foudres des utilisateurs après avoir ajouté de la pub partout

Des détails divulgués sur GTA 6

Après une multitude de fuites, dont certaines prétendent dévoiler de nombreuses informations sur le jeu, mais étant pour la plupart peu crédibles, nous avons enfin l’espoir d’une rumeur plus fiable, divulguée cette fois par le leaker renommée Tom Henderson. Parmi les révélations, on apprend que la Vice City sera remise au goût du jour, que plusieurs DLC viendront compléter la nouvelle map, ou encore que GTA 6 proposera bien d’incarner plusieurs personnages principaux, comme le fait GTA 5. On découvre également que les joueurs pourront pour la toute première fois suivre l’histoire d’une femme, comme l’ont déjà annoncé de précédentes fuites. Les prédictions sont dans l’ensemble très positives, la seule ombre au tableau semble être la date de sortie du jeu vidéo : selon Tom Henderson, GTA VI ne verra pas le jour avant 2024, ni même probablement 2025.

Lire : GTA 6 ne sortira pas avant 2025, le personnage féminin et le retour à Vice City se confirment