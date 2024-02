Windows 11 : comment ce tout petit changement va moderniser la bonne vieille barre des tâches

Windows 11 va prochainement accueillir une petite nouveauté et cela concerne la barre des tâches. Une animation va désormais apparaître quand on passera d’une fenêtre à l’autre. Une fonctionnalité qui existait déjà depuis Windows 7, mais qui avait été « oublié » avec Windows 11.

Microsoft continue doucement mais sûrement d’améliorer Windows 11. Parfois, cela passe par des détails qui paraissent insignifiants, mais en réalité, c’est l’accumulation de ces détails qui peuvent changer la perception que l’on a de l’OS. L’amélioration du jour concerne les vignettes sur la barre des tâches.

On la trouve dans la Build 26052 de Windows 11, réservée aux Insider. Elle apporte une petite animation qui apparaît lorsqu’on passe d’une vignette à l’autre, soit quand on passe la souris sur les icones de la barre des tâches.

Windows 11 s’améliore petit à petit avec des mises à jour

Cette animation n’est pas vraiment une nouveauté. En effet, elle existe depuis… Windows 7. Cependant, elle n’était pas présente sur Windows 11 pour une raison très simple : Microsoft a repris la barre des tâches de zéro pour son OS, abandonnant ainsi quelques fonctionnalités. Elle fait donc son grand retour. Comme le montre Neowin, tout n’est pas encore tout à fait terminé, puisqu’en mode sombre, les fenêtres affichées restent en mode clair. Aujourd’hui, sur Windows 11 « retail », il n’y a pas d’animation de ce genre, puisqu’on passe d’une vignette à l’autre de manière abrupte.

A lire aussi – Windows 12 n’arrivera pas en 2024, Microsoft confirme la mauvaise nouvelle

Concernant la barre des tâches, la Build 2052 apporte une autre nouveauté. Désormais, lorsque vous passez votre souris sur l’explorateur de fichiers ouvert, la vignette indique combien d’onglets sont ouverts. Pratique ! Des petits changements qui vont faciliter la vie de l’utilisateur.

Ce ne sont pas les seuls, cette Build apportant pas mal de choses. Par exemple, la gestion des profils de couleurs est plus simple et propre à chaque moniteur connecté, l’onglet Bluetooth affiche le pourcentage de batterie qu’il reste dans votre périphériques et la gestion du micro a été revue. Mais la plus grosse nouveauté est l’apparition de la commande sudo directement dans Windows 11, une commande administrateur que les utilisateurs de Linux connaissent bien.

Bien entendu, ces nouveautés sont pour l’instant réservées aux Insiders, mais elles devraient arriver dans la version grand public de Windows 11 dans les prochains mois.

Source : Neowin