Quelqu’un a volé une antenne radio de 60 mètres de haut et personne n’a rien vu

Dans cette affaire de vol pas comme les autres, c'est une tour radio de 60 mètres de hauteur qui disparait sans que personne ne se doute de rien. Les employés de la station qui en dépend n'en reviennent pas.

Voler, c'est mal. Tout le monde le sait, mais ça n'empêche malheureusement pas certaines personnes de s'y adonner. Globalement, le malfrat cherche à récupérer quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il pourra revendre au prix fort. Par exemple des colis Amazon contenant des PlayStation 5, ou des voitures, surtout ces modèles plus touchés que d'autres. Et parfois, quelqu'un vole votre identité pour mener à bien une fraude. En bref : il faut que le voleur en retire quelque chose. Mais ici, on a bien du mal à trouver quoi.

Quand Brett Elmore, directeur général de la station de radio locale WJLX en Alabama, reçoit un appel de l'équipe d'élagueurs avec qui il travaille, il ne s'attend sûrement pas à l'annonce qu'on lui fait. “La tour a disparu”, lui dit l'homme au bout du fil. “Comment ça la tour a disparu ? Tu es sûr que tu es au bon endroit ?”, rétorque un Brett incrédule. “La tour a disparu. Il y a des câbles partout, et elle n'est plus là”. L'antenne radio dont il est question fait environ 60 mètres de haut, et apparemment, quelqu'un a réussi à la dérober en toute discrétion.

Une tour radio de plusieurs dizaines de mètres disparaît dans la nature sans que personne ne remarque rien

Elmore n'en revient pas. “J'ai essayé de comprendre pendant tout le week-end, et je n'y arrive pas. Je suis dans le milieu de la radio depuis toujours, et professionnellement depuis 26 ans, et je n'ai jamais rien entendu de semblable. Je peux dire que j'ai tout vu maintenant”.

Ce vol, qui ressemble plus à un tour de magie digne de David Copperfield (l'illusionniste qui a fait “disparaître” la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté, entre autres), n'est pas sans conséquence. Le signal AM de la station WJLX a été grandement impacté, perturbant les activités de la radio.

En attendant, elle travaille avec la Commission fédérale des communications américaine pour reprendre au plus vite. Brett Elmore reste optimiste : “[…] Je crois que nous trouverons qui a fait ça. C'est un crime fédéral et cela n'en vaudra absolument pas la peine pour eux”. Si arrestation il y a, on est curieux de connaître le motif du ou des voleurs.

