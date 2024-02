Windows va se nettoyer tout seul grâce à cette application, Disney et Epic signent un deal historique, c’est le récap’

Microsoft lance sa propre application inspirée de Ccleaner pour Windows, Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic pour créer un parc d’attractions virtuel, il faudra payer pour partager son compte Disney+… Bienvenue dans le récap' de la semaine !

Quand on ne parle pas de Disney, on parle de Microsoft. Entre la fin du partage de compte sur Disney+ et un deal historique avec Epic, on a beaucoup parlé de la maison de Mickey. Pour équilibrer tout ça, soulignons également l’arrivée d’un nouvel utilitaire fort pratique sur Windows.

Votre PC ne sera plus jamais encombré grâce à cette application

Si vous avez un PC Windows, il est très probable que vous ayez déjà utilisé Ccleaner. Microsoft a bien du mal à l’accepter alors en réponse, l’éditeur a décidé de développer sa propre application de nettoyage. Celle-ci est désormais disponible pour le grand public sous le nom de Microsoft PC Manager. On y retrouve toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de sa rivale, gratuitement.

Disneyland débarque dans Fortnite

C’était à prévoir. Dans la nuit du 7 au 8 février, Disney a annoncé un investissement pour le moins conséquent dans Epic Games, l’entreprise derrière le mastodonte Fortnite. L’objectif, à terme, est de créer un « univers persistant » dans lequel les fans pourront explorer des lieux inspirés des licences Pixar, Marvel, Star Wars ou encore Avatar. Pas de jeu vidéo au programme pour le moment, mais un parc d’attractions virtuel, c’est très probable.

Disney+ en dit plus sur la fin du partage de compte

Et ce n’est pas une bonne nouvelle. Dès le 14 mars, les abonnés ne pourront plus partager leur compte avec leurs proches. Sauf, bien évidemment, si ces derniers acceptent de payer un petit supplément chaque mois. Le géant du divertissement n’a pas encore communiqué sur le montant de cette somme, mais on peut imaginer qu’elle sera sensiblement similaire à celle exigée par Netflix, à savoir 5,99 €/mois.

